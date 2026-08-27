O Prefeitura na Área, iniciativa que leva serviços municipais a bairros de Jundiaí, acontece neste sábado (29), das 9h às 15h, na Emeb Deodato Janski, no Jardim Tarumã. Nesta edição, além de oferta de vagas de emprego, resolução de pendências e serviços gratuitos, a população pode conferir e atualizar a carteirinha de vacinação.

A ação de multivacinação para a população visa a ampliar o acesso às doses. Com exceção da vacina contra a dengue, serão ofertadas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, de acordo com a indicação para cada faixa etária e condição. A situação vacinal de cada pessoa será verificada, com atualização dos esquemas quando necessário. Entre os imunizantes que poderão ser ofertadas estão as vacinas contra hepatites A e B, febre amarela, pneumocócica 10-valente e HPV, conforme os critérios de indicação vigentes, incluindo pessoas de 9 a 19 anos e pessoas em uso de PrEP.

A ação faz parte da estratégia da Secretaria de Promoção da Saúde para ampliar o acesso à vacinação durante a Campanha de Multivacinação, que segue até 1º de setembro em todo o país. Os imunizantes são ofertados também em todas as UBSs e Clínicas da Família do município.