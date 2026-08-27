O Prefeitura na Área, iniciativa que leva serviços municipais a bairros de Jundiaí, acontece neste sábado (29), das 9h às 15h, na Emeb Deodato Janski, no Jardim Tarumã. Nesta edição, além de oferta de vagas de emprego, resolução de pendências e serviços gratuitos, a população pode conferir e atualizar a carteirinha de vacinação.
A ação de multivacinação para a população visa a ampliar o acesso às doses. Com exceção da vacina contra a dengue, serão ofertadas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, de acordo com a indicação para cada faixa etária e condição. A situação vacinal de cada pessoa será verificada, com atualização dos esquemas quando necessário. Entre os imunizantes que poderão ser ofertadas estão as vacinas contra hepatites A e B, febre amarela, pneumocócica 10-valente e HPV, conforme os critérios de indicação vigentes, incluindo pessoas de 9 a 19 anos e pessoas em uso de PrEP.
A ação faz parte da estratégia da Secretaria de Promoção da Saúde para ampliar o acesso à vacinação durante a Campanha de Multivacinação, que segue até 1º de setembro em todo o país. Os imunizantes são ofertados também em todas as UBSs e Clínicas da Família do município.
Para receber o atendimento no Prefeitura na Área, é importante levar documento com CPF, cartão do SUS e a carteira de vacinação, se tiver. Para crianças de até 9 anos, a apresentação da carteira de vacinação é obrigatória. A equipe fará a conferência do histórico e indicará as doses necessárias, conforme o calendário vacinal.
Além da vacinação, o Prefeitura na Área reúne mais de 40 serviços gratuitos de diferentes áreas da Administração Municipal, como Saúde, emprego, cidadania, assistência social, habitação, mobilidade, defesa do consumidor, proteção animal, esporte, cultura e lazer. A edição também terá mais de 1.100 vagas de emprego, com atendimento de empresas e instituições qualificadoras.