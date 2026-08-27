Ainda em fase de treinamento para integrar definitivamente a Divisão de Operações com Cães da Guarda Municipal de Jundiaí, a cadela K-9 Maya localizou quase meio quilo de drogas escondidas em uma área de mata no bairro Cecap, nesta quarta-feira (26).
Os guardas municipais Madeira, M. Silva e Guerrazzi realizavam patrulhamento em uma região conhecida pelo tráfico de drogas quando avistaram um homem em atitude suspeita carregando uma sacola. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu em direção à mata.
Os agentes iniciaram o acompanhamento, mas, devido à distância e às características do terreno, o traficante conseguiu escapar.
Pouco tempo depois, os guardas voltaram a visualizar o homem já distante, sem a sacola que carregava anteriormente, levantando a suspeita de que ele havia abandonado o material durante a fuga.
Diante da situação, foram empregados os cães farejadores Maya e Sirius. Mesmo com a grande extensão da área de mata, a K-9 Maya localizou a sacola escondida no interior de um tubo de concreto.
No local foram apreendidas porções de crack, cocaína, K2, maconha, haxixe e ice, totalizando quase meio quilo de entorpecentes.
Todo o material foi encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Vídeo da localização das drogas
https://www.instagram.com/reel/Dci9HAtuJtl/?igsi=MTMyNXNvMWVucWRrZQ==