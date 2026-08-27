27 de agosto de 2026
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EM ÁREA EXTENSA

VÍDEO: Em treinamento, K-9 Maya localiza meio quilo de drogas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Foram apreendidas porções de crack, cocaína, K2, maconha, haxixe e ice
Foram apreendidas porções de crack, cocaína, K2, maconha, haxixe e ice

Ainda em fase de treinamento para integrar definitivamente a Divisão de Operações com Cães da Guarda Municipal de Jundiaí, a cadela K-9 Maya localizou quase meio quilo de drogas escondidas em uma área de mata no bairro Cecap, nesta quarta-feira (26).

Os guardas municipais Madeira, M. Silva e Guerrazzi realizavam patrulhamento em uma região conhecida pelo tráfico de drogas quando avistaram um homem em atitude suspeita carregando uma sacola. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu em direção à mata.

Os agentes iniciaram o acompanhamento, mas, devido à distância e às características do terreno, o traficante conseguiu escapar.

Pouco tempo depois, os guardas voltaram a visualizar o homem já distante, sem a sacola que carregava anteriormente, levantando a suspeita de que ele havia abandonado o material durante a fuga.

Diante da situação, foram empregados os cães farejadores Maya e Sirius. Mesmo com a grande extensão da área de mata, a K-9 Maya localizou a sacola escondida no interior de um tubo de concreto.

No local foram apreendidas porções de crack, cocaína, K2, maconha, haxixe e ice, totalizando quase meio quilo de entorpecentes.

Todo o material foi encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Vídeo da localização das drogas

https://www.instagram.com/reel/Dci9HAtuJtl/?igsi=MTMyNXNvMWVucWRrZQ==

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