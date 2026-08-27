Ainda em fase de treinamento para integrar definitivamente a Divisão de Operações com Cães da Guarda Municipal de Jundiaí, a cadela K-9 Maya localizou quase meio quilo de drogas escondidas em uma área de mata no bairro Cecap, nesta quarta-feira (26).

Os guardas municipais Madeira, M. Silva e Guerrazzi realizavam patrulhamento em uma região conhecida pelo tráfico de drogas quando avistaram um homem em atitude suspeita carregando uma sacola. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu em direção à mata.

Os agentes iniciaram o acompanhamento, mas, devido à distância e às características do terreno, o traficante conseguiu escapar.