Estão abertas as inscrições para o Vestibulinho das Etecs, prova de seleção para ingresso nas escolas técnicas estaduais do Centro Paula Souza (CPS). Em Jundiaí, a Etec Benedito Storani (EtecBeSt) oferece sete opções de cursos, com possibilidade de Articulação Médio Superior.
A Etec Benedito Storani, oferece os seguintes cursos de Ensino Médio integrado ao Curso Técnico para o primeiro semestre de 2027:
- Agropecuária (período integral)
- Nutrição e Dietética (período integral)
- Química (período integral)
- Gastronomia (AMS* período manhã)
- Administração (AMS* período tarde)
- Administração (período noturno)
- Alimentos (período noturno)
* Modalidade AMS: Articulação Médio Superior. Essas turmas farão vestibulinho para estudar na Etec e quando se formarem, seguirão para a Fatec automaticamente, para cursar o Nível Superior e já se formam no técnico e superior por meio de um único processo seletivo (vestibulinho).
O CPS administra 229 Etecs, distribuídas em todas as regiões do estado de São Paulo. Para acompanhar o calendário e todas as novidades do Vestibulinho das Etecs, basta acessar o site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do vestibulinho. A taxa de inscrição é de R$ 50 e o prazo para se inscrever termina em 3 de novembro.
Ao todo, as Etecs do estado oferecem mais de 200 cursos e preparam os alunos para o mercado de trabalho. São oportunidades em diversas áreas de formação, como Gestão e Negócios e Ambiente e Saúde. Em Jundiaí, além da Etec Benedito Storani, há a Etec Vasco Antônio Venchiarutti, também com inscrições abertas para o vestibulinho.
Período de redução da taxa de inscrição
Estudantes já podem solicitar a redução da taxa de inscrição do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais para o primeiro semestre de 2027. O processo seletivo das Etecs, administradas pelo CPS, abre portas para o ingresso nos ensinos Médio, Técnico, Integrado e especialização gratuitos. O prazo para pedidos de redução termina na terça-feira, 1º de setembro. A prova será aplicada em 6 de dezembro.
O valor integral da taxa de inscrição para o processo seletivo é R$ 50. Para ter direito ao pagamento de apenas metade do valor, o candidato deve estar regularmente matriculado no ensino fundamental ou médio, em curso pré-vestibular ou curso superior (graduação e/ou pós-graduação), além de receber renda mensal inferior a dois salários-mínimos (R$3.242) ou estar desempregado.
Confira o calendário do Vestibulinho das Etecs:
- Até 1º de setembro: pedido de redução da taxa de inscrição
- De 2 setembro até 3 de novembro: inscrições para o Vestibulinho
- 2 de dezembro: divulgação dos locais de prova
- 6 de dezembro: aplicação do exame do Vestibulinho
- 11 de janeiro de 2027: divulgação da classificação geral com desempenho dos candidatos e convocação da primeira chamada para matrícula