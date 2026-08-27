Estão abertas as inscrições para o Vestibulinho das Etecs, prova de seleção para ingresso nas escolas técnicas estaduais do Centro Paula Souza (CPS). Em Jundiaí, a Etec Benedito Storani (EtecBeSt) oferece sete opções de cursos, com possibilidade de Articulação Médio Superior.

A Etec Benedito Storani, oferece os seguintes cursos de Ensino Médio integrado ao Curso Técnico para o primeiro semestre de 2027:

Agropecuária (período integral)

(período integral) Nutrição e Dietética (período integral)

(período integral) Química (período integral)

(período integral) Gastronomia (AMS* período manhã)

(AMS* período manhã) Administração (AMS* período tarde)

(AMS* período tarde) Administração (período noturno)

(período noturno) Alimentos (período noturno)