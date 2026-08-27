27 de agosto de 2026
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SETE CURSOS

Etec Benedito Storani têm inscrições abertas para o vestibulinho

Por Redação | Etec Benedito Storani
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução / Google
Os alunos precisam fazer a inscrição e passar pela prova para o ingresso na escola técnica, com possibilidade de ingressar na modalidade Articulação Médio Superior
Os alunos precisam fazer a inscrição e passar pela prova para o ingresso na escola técnica, com possibilidade de ingressar na modalidade Articulação Médio Superior

Estão abertas as inscrições para o Vestibulinho das Etecs, prova de seleção para ingresso nas escolas técnicas estaduais do Centro Paula Souza (CPS). Em Jundiaí, a Etec Benedito Storani (EtecBeSt) oferece sete opções de cursos, com possibilidade de Articulação Médio Superior.

A Etec Benedito Storani, oferece os seguintes cursos de Ensino Médio integrado ao Curso Técnico para o primeiro semestre de 2027:

  • Agropecuária (período integral)
  • Nutrição e Dietética (período integral)
  • Química (período integral)
  • Gastronomia (AMS* período manhã)
  • Administração (AMS* período tarde)
  • Administração (período noturno)
  • Alimentos (período noturno)

* Modalidade AMS: Articulação Médio Superior. Essas turmas farão vestibulinho para estudar na Etec e quando se formarem, seguirão para a Fatec automaticamente, para cursar o Nível Superior e já se formam no técnico e superior por meio de um único processo seletivo (vestibulinho).

O CPS administra 229 Etecs, distribuídas em todas as regiões do estado de São Paulo. Para acompanhar o calendário e todas as novidades do Vestibulinho das Etecs, basta acessar o site www.vestibulinho.etec.sp.gov.br. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do vestibulinho. A taxa de inscrição é de R$ 50 e o prazo para se inscrever termina em 3 de novembro.

Ao todo, as Etecs do estado oferecem mais de 200 cursos e preparam os alunos para o mercado de trabalho. São oportunidades em diversas áreas de formação, como Gestão e Negócios e Ambiente e Saúde. Em Jundiaí, além da Etec Benedito Storani, há a Etec Vasco Antônio Venchiarutti, também com inscrições abertas para o vestibulinho.

Período de redução da taxa de inscrição

Estudantes já podem solicitar a redução da taxa de inscrição do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais para o primeiro semestre de 2027. O processo seletivo das Etecs, administradas pelo CPS, abre portas para o ingresso nos ensinos Médio, Técnico, Integrado e especialização gratuitos. O prazo para pedidos de redução termina na terça-feira, 1º de setembro. A prova será aplicada em 6 de dezembro.

O valor integral da taxa de inscrição para o processo seletivo é R$ 50. Para ter direito ao pagamento de apenas metade do valor, o candidato deve estar regularmente matriculado no ensino fundamental ou médio, em curso pré-vestibular ou curso superior (graduação e/ou pós-graduação), além de receber renda mensal inferior a dois salários-mínimos (R$3.242) ou estar desempregado.

Confira o calendário do Vestibulinho das Etecs:

  • Até 1º de setembro: pedido de redução da taxa de inscrição
  • De 2 setembro até 3 de novembro: inscrições para o Vestibulinho
  • 2 de dezembro: divulgação dos locais de prova
  • 6 de dezembro: aplicação do exame do Vestibulinho
  • 11 de janeiro de 2027: divulgação da classificação geral com desempenho dos candidatos e convocação da primeira chamada para matrícula

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