A iniciativa faz parte da expansão da rede de pontos de hidratação do município, que vem sendo ampliada gradualmente pela DAE para levar água de qualidade para mais perto da população. Os equipamentos estão instalados, especialmente, em locais de grande circulação e espaços utilizados para atividades físicas, promovendo mais conforto, bem-estar e qualidade de vida.

Jundiaí ganhou, nesta quarta-feira (26), mais um ponto público de hidratação. O novo equipamento instalado pela DAE Jundiaí, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, está localizado na avenida Luiz José Sereno, na entrada da Serra do Japi, na região do Eloy Chaves, e amplia o acesso gratuito à água potável em uma das regiões mais populosas da cidade.

Com a nova unidade, Jundiaí passa a contar com cinco bebedouros públicos. Os outros quatro estão em funcionamento no Centro, no Vale Azul e em dois pontos da avenida Nove de Julho. A expansão continua: a DAE já programa a instalação de mais dois equipamentos, um no CECE Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão, e outro na avenida dos Imigrantes.

Para o diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão, a ampliação da rede reforça o compromisso da cidade com o bem-estar da população e também contribui para preparar Jundiaí para os desafios impostos pelas mudanças climáticas. “Estamos vivendo um cenário em que os períodos de calor intenso e os eventos climáticos exigem cada vez mais planejamento das cidades. Ampliar os pontos de acesso à água potável é uma medida simples, mas importante. A DAE está atenta a essas mudanças e trabalha para antecipar necessidades e oferecer soluções que contribuam para o bem-estar da população”, afirma.

“Pensar em uma cidade melhor é pensar nas pessoas. A ampliação dos pontos de hidratação é mais uma iniciativa que leva infraestrutura e serviços para perto da população, contribuindo para que Jundiaí seja uma cidade cada vez mais preparada, acolhedora e com qualidade de vida”, destaca o prefeito Gustavo Martinelli.