Morreu no início da noite desta quarta-feira (26), no Hospital Universitário (HU) de Jundiaí, o bebê de 5 meses que havia sido socorrido durante a tarde após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade hospitalar. A criança morava em Várzea Paulista com a família, de origem haitiana.

Em nota, o Hospital Universitário informou: "O Hospital Universitário informa que um bebê de 5 meses foi atendido na sala de emergência da instituição, já em parada cardiorrespiratória. Apesar das medidas de atendimento e reanimação realizadas pela equipe médica, o paciente evoluiu para óbito."

Segundo informações da PM, o "bebê havia sido deixado pela mãe em uma creche sem regulamentação para funcionamento, ou seja, “clandestina”. Uma das cuidadoras informou que deu mamadeira ao bebê e o colocou para dormir, posteriormente, ao dar mamadeira novamente, percebeu que o bebê não estava responsivo. Ela diz ainda que fez o chamado 193, sendo orientado pelo Corpo de Bombeiros a fazer as manobras, até a chegada de viatura. A polícia militar fez o socorro do bebê, sendo necessário fazer o bloqueio de diversas vias de Várzea Paulista e Jundiaí para garantir o rápido deslocamento para o socorro. A equipe médica do Hospital Universitário tentou reanima-la, porém sem êxito. A causa da morte não está definida, sendo classificada como suspeita"