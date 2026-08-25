Quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito registrados em menos de 24 horas na região de Jundiaí. As ocorrências aconteceram entre a tarde de sábado (22) e a manhã de domingo (23), em três rodovias de Jundiaí e uma avenida de Várzea Paulista. Foram pelo menos cinco pessoas feridas. Os acidentes ocorreram em pontos de grande circulação, como as rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Bandeirantes e João Cereser.

A sequência começou na tarde de sábado, na Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, na altura do km 64, em Jundiaí. Um veículo se envolveu em um acidente e capotou, deixando uma pessoa morta e outra ferida. Horas depois, na rodovia dos Bandeirantes, no km 57, uma SUV bateu contra um Volkswagen Santana que estava parado sobre a faixa de rolamento, com as luzes apagadas. O ocupante do Santana morreu no local e o motorista da SUV teve ferimentos leves.

Em plena avenida