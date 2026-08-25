Quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito registrados em menos de 24 horas na região de Jundiaí. As ocorrências aconteceram entre a tarde de sábado (22) e a manhã de domingo (23), em três rodovias de Jundiaí e uma avenida de Várzea Paulista. Foram pelo menos cinco pessoas feridas. Os acidentes ocorreram em pontos de grande circulação, como as rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Bandeirantes e João Cereser.
A sequência começou na tarde de sábado, na Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, na altura do km 64, em Jundiaí. Um veículo se envolveu em um acidente e capotou, deixando uma pessoa morta e outra ferida. Horas depois, na rodovia dos Bandeirantes, no km 57, uma SUV bateu contra um Volkswagen Santana que estava parado sobre a faixa de rolamento, com as luzes apagadas. O ocupante do Santana morreu no local e o motorista da SUV teve ferimentos leves.
Em plena avenida
Também no sábado, em Várzea Paulista, uma colisão envolvendo motocicleta, ônibus, caminhonete e carro de passeio deixou um morto e três feridos na avenida Duque de Caxias, na altura do número 800. O motociclista foi socorrido em estado gravíssimo, chegou a ser entubado e seria transferido para um hospital em Jundiaí, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima foi identificada como Iago Rodrigues de Bessa, de 21 anos. Inicialmente, o IML de Jundiaí buscava localizar familiares para a identificação e liberação do corpo. A família foi localizada e informou que o jovem era natural de Portalegre (RN) e havia deixado a cidade natal em busca de novas oportunidades profissionais na região de Jundiaí.
A família agora providencia o traslado do corpo de São Paulo para Porto Alegre, onde deverão ser realizados o velório e o sepultamento. No carro envolvido na colisão estavam três pessoas da mesma família. O motorista ficou gravemente ferido, enquanto uma mulher e uma criança de quatro anos foram levadas para atendimento médico. Os condutores do ônibus e da caminhonete não se feriram. A Polícia Científica esteve no local e as circunstâncias da colisão serão investigadas.
Atropelamento na João Cereser
Na manhã de domingo, outro acidente fatal ocorreu na João Cereser (SP-360), no km 65, próximo ao Mundo das Crianças. A vítima foi identificada como Luana Rodrigues Carlos, de 44 anos, moradora da Vila Prado, na Capital. Segundo a família, ela estava desaparecida e era procurada antes do atropelamento.
O motorista do Hyundai HB20, de 21 anos, relatou que Luana atravessava a rodovia no sentido da Via Anhanguera e apareceu repentinamente à frente do veículo e por isso não conseguiu desviar. Ele foi socorrido em estado de choque ao Hospital São Vicente de Paulo. O corpo de Luana foi encaminhado ao IML de Jundiaí para reconhecimento e liberação aos familiares.
Com o caso, três das quatro mortes do fim de semana ocorreram em rodovias de Jundiaí. Os acidentes aconteceram em trechos diferentes: Dom Gabriel, Bandeirantes e João Cereser. As dinâmicas também são distintas, envolvendo capotamento, colisão e atropelamento, e as investigações deverão apontar as circunstâncias de cada ocorrência.
Quase 700 acidentes em sete meses
A sequência de mortes no fim de semana chama atenção diante do volume de ocorrências registrado nas rodovias da região. Levantamento publicado pelo Jornal de Jundiaí no início do mês, mostrou que 699 acidentes foram registrados entre janeiro e julho de 2026 nas principais rodovias que cortam Jundiaí, uma média de 3,3 acidentes por dia.
Os dados incluem ocorrências nas rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Anhanguera, Bandeirantes, João Cereser, Engenheiro Constâncio Cintra e SP-063. O número ajuda a dimensionar o movimento e os riscos enfrentados diariamente por motoristas, motociclistas e pedestres que circulam pela região.
Vias de grande movimento
Os acidentes aconteceram em vias de grande circulação e importantes para a região. A João Cereser liga Jundiaí à Anhanguera e a outras cidades, enquanto a Dom Gabriel é um dos principais acessos do município. A segurança nesses corredores já é discutida e, neste ano, houve pedido de implantação de uma terceira faixa na Dom Gabriel, diante do fluxo intenso, congestionamentos e registros de acidentes graves.
A sequência reforça a importância da atenção redobrada. Respeitar os limites de velocidade, manter distância segura, evitar o celular ao volante e ultrapassagens proibidas são medidas básicas para reduzir riscos. Em trechos de grande movimento, especialmente à noite e em situações de baixa visibilidade, o cuidado deve ser ainda maior.