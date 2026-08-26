O Grupo Gennius, responsável pelas redes Habib’s, Ragazzo e Tendall, entrou com um pedido de recuperação judicial na segunda-feira (24), após declarar uma dívida de aproximadamente R$ 265,2 milhões. A solicitação foi aceita pela Justiça de São Paulo na terça-feira (25).

A KPMG foi nomeada como administradora judicial do processo. Segundo o grupo, o pedido faz parte de uma estratégia de reestruturação financeira e, neste momento, as lojas próprias das marcas continuam funcionando normalmente.

No processo apresentado à Justiça, a empresa aponta uma combinação de fatores que teria contribuído para a crise financeira. Entre eles estão os impactos provocados pela pandemia de Covid-19, as mudanças no comportamento dos consumidores com o crescimento do delivery e a elevação das taxas de juros.