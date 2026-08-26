O Grupo Gennius, responsável pelas redes Habib’s, Ragazzo e Tendall, entrou com um pedido de recuperação judicial na segunda-feira (24), após declarar uma dívida de aproximadamente R$ 265,2 milhões. A solicitação foi aceita pela Justiça de São Paulo na terça-feira (25).
A KPMG foi nomeada como administradora judicial do processo. Segundo o grupo, o pedido faz parte de uma estratégia de reestruturação financeira e, neste momento, as lojas próprias das marcas continuam funcionando normalmente.
No processo apresentado à Justiça, a empresa aponta uma combinação de fatores que teria contribuído para a crise financeira. Entre eles estão os impactos provocados pela pandemia de Covid-19, as mudanças no comportamento dos consumidores com o crescimento do delivery e a elevação das taxas de juros.
De acordo com o grupo, a redução do movimento nos restaurantes, somada ao aumento do custo das dívidas, dificultou o cumprimento de compromissos com fornecedores.
Atualmente, o Grupo Gennius possui 119 lojas próprias do Habib’s, 26 unidades do Ragazzo e seis da rede Tendall. As unidades operadas por franqueados não estão incluídas no processo de recuperação judicial.
A recuperação judicial é um mecanismo previsto na legislação brasileira que permite a empresas em dificuldades financeiras buscar uma reorganização de suas dívidas e atividades, com o objetivo de evitar a falência e preservar suas operações.