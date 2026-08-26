Os três homens presos na terça-feira (25), em Itupeva, suspeitos de tráfico de drogas em uma ONG, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (26).

Com a decisão judicial, eles deixaram o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí, onde permanecerão à disposição da Justiça até nova determinação.

Os suspeitos foram presos durante uma ação da Polícia Militar da 2ª Cia do 11º Batalhão. Na ocasião, os policiais localizaram, na ONG onde o trio atuava, uma plantação de maconha em larga escala, fato que deu origem às prisões.