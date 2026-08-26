26 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PARA O CDP

Justiça decreta preventiva de homens presos por tráfico em ONG

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Foram apreendidos 571 pés de maconha e mais de 5 kg de maconha ensacada
Foram apreendidos 571 pés de maconha e mais de 5 kg de maconha ensacada

Os três homens presos na terça-feira (25), em Itupeva, suspeitos de tráfico de drogas em uma ONG, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (26).

Com a decisão judicial, eles deixaram o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí, onde permanecerão à disposição da Justiça até nova determinação.

Os suspeitos foram presos durante uma ação da Polícia Militar da 2ª Cia do 11º Batalhão. Na ocasião, os policiais localizaram, na ONG onde o trio atuava, uma plantação de maconha em larga escala, fato que deu origem às prisões.

ENTENDA O CASO

O três foram presos suspeitos de tráfico de drogas, com possível descumprimento de decisão judicial relacionada ao cultivo de maconha para fins medicinais de uso próprio. Segundo a PM, a plantação e um laboratório clandestino de extração de cannabis foram localizadas em uma área utilizada por uma organização não governamental (ONG).

Eles alegaram integrar a esta ONG voltada à produção de óleo medicinal e apresentaram ordens de Habeas Corpus autorizando o cultivo para uso terapêutico de apenas três pacientes em suas respectivas residências.

Durante a fiscalização, contudo, as equipes constataram um plantio em "escala exorbitante" - incompatível com a autorização judicial -, além de uma estrutura completa de laboratório destinada ao processamento da droga. Ainda de acordo com informações, a ONG é supostamente mantida pelos suspeitos.

Em meio aos trabalhos, uma associada da ONG relatou aos agentes que o extrato era comercializado no local por R$ 370 a unidade.

Foram apreendidos 571 pés de maconha e mais de 5 kg de maconha ensacada e pronta para consumo, além de 10 litros de extrato, 195 gramas de raiz, 151 extratos sublingual, 8 pomadas, 19 óleos e 9 galões estimulantes

Os três foram encaminhados à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), onde foram ouvidos e presos em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários