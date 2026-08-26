Um menino de 5 meses foi socorrido ao Hospital Universitário (HU) de Jundiaí, na tarde desta quarta-feira (25), após sofrer uma parada cardiorrespiratória e a princípio em estado grave. A vítima mora na região da Vila Real/Jardim América, em Várzea Paulista.

Segundo as primeiras informações, a mãe da criança é haitiana e se comunica apenas em crioulo, o que dificulta, neste primeiro momento, a apuração das circunstâncias que antecederam o atendimento.

Durante o deslocamento até o hospital, policiais militares e guardas municipais atuaram na desobstrução do trânsito para agilizar o socorro - o menino foi socorrido em uma viatura da PM.