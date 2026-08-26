26 de agosto de 2026
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EDUCAÇÃO 2027

Entrega de uniformes escolares terão novo formato em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura Municipal de Jundiaí
A proposta deve substituir o modelo atual, em que a Prefeitura realiza a compra centralizada dos uniformes e, posteriormente, faz a distribuição aos estudantes.
A proposta deve substituir o modelo atual, em que a Prefeitura realiza a compra centralizada dos uniformes e, posteriormente, faz a distribuição aos estudantes.

A forma de distribuição dos uniformes escolares da rede municipal de Jundiaí deve mudar a partir de 2027. A Prefeitura está preparando a implantação de um sistema de voucher, que funcionará como um crédito eletrônico para que as famílias possam adquirir os kits diretamente em confecções e estabelecimentos credenciados pelo Município.

A proposta deve substituir o modelo atual, em que a Prefeitura realiza a compra centralizada dos uniformes e, posteriormente, faz a distribuição aos estudantes.

Para colocar o novo formato em prática, a Prefeitura de Jundiaí realizará, na próxima semana, uma reunião com representantes do setor de confecções. O encontro terá como objetivo apresentar a proposta, esclarecer dúvidas e orientar as empresas interessadas sobre os procedimentos necessários para integrar a futura rede credenciada.

Os estabelecimentos que quiserem participar deverão cumprir os critérios, padrões e especificações estabelecidos pelo Município para o fornecimento dos uniformes. A previsão da Prefeitura de Jundiaí é que o novo sistema beneficie aproximadamente 28 mil estudantes da Educação Infantil II e do Ensino Fundamental I da rede municipal.

A iniciativa ainda está em fase de preparação e deverá ser estruturada ao longo dos próximos meses para que o novo modelo esteja disponível para os estudantes no ano letivo de 2027.

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