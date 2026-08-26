A cidade de Várzea Paulista está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de qualificação profissional na área de alimentação sendo eles Fabricação de Produtos de Confeitaria e Fabricação de Pizza. Ao todo, são 32 vagas disponíveis, sendo 16 para o período da manhã e 16 para a tarde. As inscrições seguem até 2 de setembro.

Vale frisar que as oportunidades são voltadas a pessoas com 18 anos ou mais e que tenham concluído o ensino fundamental. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG e comprovante de residência. As inscrições devem ser feitas presencialmente no prédio do Facilita, na Sala Sebrae, das 8h30 às 16h30.

O curso de Fabricação de Produtos de Confeitaria terá 16 vagas no período da manhã, com aulas das 8h às 12h, enquanto o curso de Fabricação de Pizza contará com 16 vagas no período da tarde, das 13h às 17h.