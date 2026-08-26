A Unidade Gestora de Desenvolvimento Social de Várzea Paulista realizou, nesta quarta-feira (26), um Pit Stop do Agosto Lilás na região central do município. A ação teve como objetivo ampliar a conscientização da população sobre a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher.

O Agosto Lilás é uma campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, reforçando a necessidade de informação, prevenção e atuação conjunta da sociedade para combater esse tipo de violência.

Durante a mobilização, equipes abordaram motoristas e pedestres que circulavam pela região e distribuíram cartilhas informativas com orientações sobre o tema. Nos períodos em que o semáforo permanecia fechado, também foram exibidas faixas de conscientização, levando a mensagem da campanha para um maior número de pessoas.