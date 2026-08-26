Uma avalanche de gelo e rochas provocou uma enorme enchente repentina nesta quarta-feira (26), na região do Himalaia, no Nepal, próximo à fronteira com o Tibete. O desastre atingiu principalmente áreas ao longo do rio Bhotekoshi, destruindo casas, estradas, pontes e outras estruturas.

O balanço mais recente divulgado pelas autoridades nepalesas aponta 157 mortos e centenas de desaparecidos. Na região do Tibete, na China, também foram registradas mortes e desaparecimentos. Os números ainda podem aumentar à medida que as equipes de resgate conseguem acessar as áreas atingidas.

Entre os desaparecidos estão turistas estrangeiros e pessoas que viajavam pela região em direção ao Monte Kailash. Autoridades nepalesas informaram que centenas de estrangeiros estão entre as pessoas sem contato.