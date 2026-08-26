Uma avalanche de gelo e rochas provocou uma enorme enchente repentina nesta quarta-feira (26), na região do Himalaia, no Nepal, próximo à fronteira com o Tibete. O desastre atingiu principalmente áreas ao longo do rio Bhotekoshi, destruindo casas, estradas, pontes e outras estruturas.
O balanço mais recente divulgado pelas autoridades nepalesas aponta 157 mortos e centenas de desaparecidos. Na região do Tibete, na China, também foram registradas mortes e desaparecimentos. Os números ainda podem aumentar à medida que as equipes de resgate conseguem acessar as áreas atingidas.
Entre os desaparecidos estão turistas estrangeiros e pessoas que viajavam pela região em direção ao Monte Kailash. Autoridades nepalesas informaram que centenas de estrangeiros estão entre as pessoas sem contato.
Segundo avaliações preliminares de pesquisadores, uma grande quantidade de gelo e rochas teria caído sobre o rio Lhende, bloqueando temporariamente o curso da água. O represamento teria provocado um acúmulo repentino que, posteriormente, rompeu a barreira e lançou uma grande quantidade de água, lama, pedras e detritos pelo vale.
Especialistas também investigam a possibilidade de um terremoto de magnitude 4,4 ter contribuído para desencadear o movimento de massa. Imagens de satélite indicam que o colapso de uma geleira pode ter participado do processo. A relação exata entre o tremor, a avalanche e a enchente ainda está sendo investigada.
As operações de resgate enfrentam dificuldades devido à destruição de estradas e pontes e ao alto nível dos rios. Helicópteros e equipes de emergência foram mobilizados para tentar localizar sobreviventes e pessoas desaparecidas.
O desastre é considerado um dos mais graves registrados recentemente no Nepal. A região do Himalaia vem sendo monitorada com atenção devido ao aumento dos riscos associados ao derretimento de geleiras e a eventos extremos.