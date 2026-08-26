Ruas e avenidas de mais de 20 bairros de Jundiaí começaram a receber, nas últimas semanas, novas luminárias com tecnologia LED. A instalação faz parte do programa de modernização da iluminação pública do município.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo é melhorar a luminosidade das vias, aumentar a eficiência da iluminação e contribuir para a segurança da população.

As ações são coordenadas pelo Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP). As equipes trabalham diariamente em diferentes regiões da cidade, seguindo um cronograma elaborado pelos técnicos da pasta e também atendendo solicitações registradas pela população por meio do serviço 156.