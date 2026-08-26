Crianças, adolescentes e jovens de Jundiaí ainda podem se inscrever gratuitamente no curso de teatro realizado pela Acriart em parceria com a instituição Pirilampos de Jundiaí. A iniciativa promete oferecer uma oportunidade para explorar criatividade, expressão, imaginação e trabalho em grupo por meio de jogos, brincadeiras, improvisações e experiências artísticas, em um ambiente acolhedor e divertido. Porém, as inscrições têm vagas limitadas.
As aulas acontecem às quartas-feiras, em duas opções de horário: das 9h às 11h, no período da manhã, e das 14h às 16h, à tarde. As atividades serão realizadas na sede da Pirilampos, localizado na Rua Dr. Hegg, 103, Vila Arens II. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 96415-0856 ou pelo Instagram @pirilampOs.
A iniciativa faz parte do conjunto de oficinas culturais promovidas pela Acriart em Jundiaí, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), que também contempla outros municípios do estado de São Paulo – beneficiando diretamente 330 participantes. Além do trabalho desenvolvido em parceria com a Pirilampos, está em andamento na cidade um curso de teatro na APAE Jundiaí, com atividades integradas de teatro, dança, música e cinema, ampliando as possibilidades de expressão artística e participação dos alunos.
A proposta é utilizar a cultura não apenas como forma de entretenimento, mas também como ferramenta de formação, desenvolvimento e inclusão. Ao proporcionar o contato gratuito com diferentes linguagens artísticas, as oficinas estimulam a criatividade, a convivência, a comunicação e a descoberta de novas formas de expressão.