Crianças, adolescentes e jovens de Jundiaí ainda podem se inscrever gratuitamente no curso de teatro realizado pela Acriart em parceria com a instituição Pirilampos de Jundiaí. A iniciativa promete oferecer uma oportunidade para explorar criatividade, expressão, imaginação e trabalho em grupo por meio de jogos, brincadeiras, improvisações e experiências artísticas, em um ambiente acolhedor e divertido. Porém, as inscrições têm vagas limitadas.

As aulas acontecem às quartas-feiras, em duas opções de horário: das 9h às 11h, no período da manhã, e das 14h às 16h, à tarde. As atividades serão realizadas na sede da Pirilampos, localizado na Rua Dr. Hegg, 103, Vila Arens II. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (11) 96415-0856 ou pelo Instagram @pirilampOs.