Nesta quarta-feira (26), é celebrado nacionalmente o Dia do Cachorro, uma data utilizada para chamar a atenção sobre a importância do cuidado, do respeito e, principalmente, da adoção responsável de animais.

A data também serve como oportunidade para lembrar que muitos cães ainda aguardam uma família. Em Votorantim e em Sorocaba, aproveitaram para promover ações voltadas à causa animal reforçando a importância da adoção e da conscientização da população. Tendo em vista que os canis municipais também contam com animais que esperam por uma oportunidade de encontrar um novo lar.

Antes de adotar, especialistas e protetores recomendam que a família avalie a rotina, o espaço disponível e as condições financeiras para garantir o bem-estar do animal. A adoção deve ser uma decisão planejada e nunca tomada por impulso.