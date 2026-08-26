Desde o início da propaganda eleitoral, em 16 de agosto, o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, já recebeu diversas denúncias e 24 dessas denúncias sobre possíveis irregularidades relacionadas à campanha são sobre Jundiaí. O número é atualizado constantemente e pode mudar a qualquer momento.

A ferramenta permite que os eleitores comuniquem à Justiça Eleitoral situações que possam estar em desacordo com as regras eleitorais. O objetivo é facilitar a participação da população na fiscalização da campanha.

Para registrar uma denúncia, o eleitor precisa acessar o sistema e realizar uma autenticação. As denúncias não podem ser anônimas, justamente para garantir a identificação de quem está apresentando a informação à Justiça Eleitoral.