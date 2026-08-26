Desde o início da propaganda eleitoral, em 16 de agosto, o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, já recebeu diversas denúncias e 24 dessas denúncias sobre possíveis irregularidades relacionadas à campanha são sobre Jundiaí. O número é atualizado constantemente e pode mudar a qualquer momento.
A ferramenta permite que os eleitores comuniquem à Justiça Eleitoral situações que possam estar em desacordo com as regras eleitorais. O objetivo é facilitar a participação da população na fiscalização da campanha.
Para registrar uma denúncia, o eleitor precisa acessar o sistema e realizar uma autenticação. As denúncias não podem ser anônimas, justamente para garantir a identificação de quem está apresentando a informação à Justiça Eleitoral.
O próprio aplicativo apresenta orientações sobre o que é permitido e o que é considerado irregular durante a campanha, facilitando o preenchimento e o encaminhamento da denúncia.
Após o registro, o eleitor também pode acompanhar o andamento da denúncia pelo sistema. O caso passa por uma análise e, se a irregularidade for confirmada, o candidato ou responsável é notificado para que providencie a retirada da propaganda em até dois dias.
Caso não haja manifestação ou cumprimento da determinação dentro do prazo, a denúncia pode ser encaminhada à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis.