26 de agosto de 2026
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CAMPANHA ELEITORAL

Jundiaí recebeu 24 denúncias de irregularidades na campanha 2026

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Sistema Pardal
O número é atualizado constantemente e pode mudar a qualquer momento.
O número é atualizado constantemente e pode mudar a qualquer momento.

Desde o início da propaganda eleitoral, em 16 de agosto, o aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral, já recebeu diversas denúncias e 24 dessas denúncias sobre possíveis irregularidades relacionadas à campanha são sobre Jundiaí. O número é atualizado constantemente e pode mudar a qualquer momento.

A ferramenta permite que os eleitores comuniquem à Justiça Eleitoral situações que possam estar em desacordo com as regras eleitorais. O objetivo é facilitar a participação da população na fiscalização da campanha.

Para registrar uma denúncia, o eleitor precisa acessar o sistema e realizar uma autenticação. As denúncias não podem ser anônimas, justamente para garantir a identificação de quem está apresentando a informação à Justiça Eleitoral.

O próprio aplicativo apresenta orientações sobre o que é permitido e o que é considerado irregular durante a campanha, facilitando o preenchimento e o encaminhamento da denúncia.

Após o registro, o eleitor também pode acompanhar o andamento da denúncia pelo sistema. O caso passa por uma análise e, se a irregularidade for confirmada, o candidato ou responsável é notificado para que providencie a retirada da propaganda em até dois dias.

Caso não haja manifestação ou cumprimento da determinação dentro do prazo, a denúncia pode ser encaminhada à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis.

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