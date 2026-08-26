Um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto foi capturado por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão, na Vila Real, em Várzea Paulista, nesta terça-feira (25), durante a Operação Matricial.

Os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro quando suspeitaram da atitude de um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, correu para o interior da garagem de uma residência.

Os PMs realizaram o acompanhamento e efetuaram a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em consulta aos dados pessoais do abordado, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.