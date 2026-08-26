26 de agosto de 2026
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FORÇA TÁTICA

Ladrão é preso na garagem de casa após tentativa de fuga

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi conduzido ao DP, onde permaneceu preso
O homem foi conduzido ao DP, onde permaneceu preso

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto foi capturado por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão, na Vila Real, em Várzea Paulista, nesta terça-feira (25), durante a Operação Matricial.

Os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro quando suspeitaram da atitude de um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, correu para o interior da garagem de uma residência.

Os PMs realizaram o acompanhamento e efetuaram a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em consulta aos dados pessoais do abordado, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O homem foi conduzido à delegacia, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida, permanecendo à disposição da Justiça.

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