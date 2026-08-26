Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, nesta terça-feira (25). A prisão foi realizada por policiais militares após uma denúncia anônima.
Segundo a denúncia, um homem estaria comercializando entorpecentes na rua Francisco Napoleão e utilizava uma garrafa de café para esconder as drogas.
Ao chegarem ao endereço, os policiais identificaram o suspeito e abordaram também outras duas pessoas que estavam no local.
O homem negou que estivesse traficando, porém os PMs localizaram dezenas de porções de drogas de diferentes tipos escondidas dentro de uma garrafa de café, que estava em uma caixa contendo roupas.
O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Um dos outros abordados foi qualificado como investigado na delegacia e liberado. O terceiro abordado também foi liberado.