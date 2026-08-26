Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí, nesta terça-feira (25). A prisão foi realizada por policiais militares após uma denúncia anônima.

Segundo a denúncia, um homem estaria comercializando entorpecentes na rua Francisco Napoleão e utilizava uma garrafa de café para esconder as drogas.

Ao chegarem ao endereço, os policiais identificaram o suspeito e abordaram também outras duas pessoas que estavam no local.