26 de agosto de 2026
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11º BATALHÃO

Após dois anos e meio escondido, assaltante é preso pela PM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais confirmaram que se tratava do assaltante procurado
Os policiais confirmaram que se tratava do assaltante procurado

Um assaltante condenado, em janeiro de 2024, em Alagoas, a mais de cinco anos de prisão foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão, na noite desta terça-feira (25), no bairro Novo Bonfim, em Cabreúva.

O 1º sargento Silvio e o soldado Roque estavam de posse de um mandado de prisão contra o criminoso e foram até o endereço indicado para cumprir a ordem judicial. O procurado foi localizado na rua e imediatamente abordado.

Em consulta aos seus dados pessoais, os policiais confirmaram que se tratava do assaltante procurado, condenado a cinco anos e quatro meses de prisão, em regime semiaberto.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi formalmente cumprido, permanecendo à disposição da Justiça.

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