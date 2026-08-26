Um assaltante condenado, em janeiro de 2024, em Alagoas, a mais de cinco anos de prisão foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão, na noite desta terça-feira (25), no bairro Novo Bonfim, em Cabreúva.

O 1º sargento Silvio e o soldado Roque estavam de posse de um mandado de prisão contra o criminoso e foram até o endereço indicado para cumprir a ordem judicial. O procurado foi localizado na rua e imediatamente abordado.

Em consulta aos seus dados pessoais, os policiais confirmaram que se tratava do assaltante procurado, condenado a cinco anos e quatro meses de prisão, em regime semiaberto.