26 de agosto de 2026
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COM ELA DENTRO

Homem é preso após ligar o gás para explodir a casa da avó


| Tempo de leitura: 1 min
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PM
O homem aceitou largar a faca e desligar o gás
O homem aceitou largar a faca e desligar o gás

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (24), suspeito de ameaçar matar a própria avó e provocar momentos de tensão ao abrir o registro de gás da residência, afirmando que explodiria o imóvel com a idosa dentro. Horas antes, ele já havia sido levado à delegacia por uma ocorrência envolvendo violência doméstica, mas acabou liberado.

Segundo informações da PM, após deixar a delegacia, o suspeito retornou à casa da avó, onde passou a ameaçá-la utilizando uma faca. Em seguida, ainda danificou diversos objetos da residência, abriu o registro de gás e passou a dizer que provocaria uma explosão.

Diante da gravidade da situação, várias equipes da PM foram mobilizadas para atender à ocorrência. Os policiais iniciaram uma negociação que se estendeu por um longo tempo, até convencer o homem a desistir da ação. Ele desligou o gás, largou a faca e saiu do imóvel.

O suspeito foi imediatamente abordado, algemado e encaminhado à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e permaneceu internado sob escolta policial.

A ocorrência foi apresentada na delegacia, e o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante do homem.

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