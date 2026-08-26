26 de agosto de 2026
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Obra de adequação do trânsito na Vila Maringá é concluída

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Além das mudanças no traçado da via, o local também recebeu novo conjunto semafórico e readequação e ampliação das galerias de águas pluviais
Além das mudanças no traçado da via, o local também recebeu novo conjunto semafórico e readequação e ampliação das galerias de águas pluviais

As obras de adequação viária no acesso à marginal Sul da rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido Capital, entre as ruas Paraná e Maringá, foram concluídas na Vila Maringá. A intervenção corrigiu a geometria do acesso, ampliou a segurança viária e contribuiu para melhorar a fluidez do trânsito na região. O local também recebeu novo conjunto semafórico e readequação e ampliação das galerias de águas pluviais.

A obra foi realizada pelas secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e de Mobilidade e Transporte (SMMT) da Prefeitura de Jundiaí, com recursos próprios, e apoio da concessionária Motiva AutoBan.

“Essa intervenção viária mudou completamente esse acesso e praticamente eliminou uma situação que era muito comum e que representava risco de acidentes. Também foi implantada uma nova galeria de águas pluviais, ampliando a capacidade de drenagem. Essa obra beneficia moradores de bairros como Santa Clara, Paiol Velho, Jardim Copacabana, Jardim Martins, Jardim Nogueira e Vila Maringá”, disse o prefeito Gustavo Martinelli.

Obra aguardada há mais de 15 anos

O secretário da Smisp, Jeferson Coimbra, ressaltou que a obra começou a ser discutida há cerca de 17 anos. “É uma obra importante que está saindo do papel depois de 17 anos. Hoje, conseguimos tirar essa ideia do papel e fazer essa melhoria tão importante para o bairro. Tivemos muitos acidentes nesse local, inclusive com carretas que tombavam na curva. Conseguimos refazer e reestruturar a via a partir de um novo projeto, corrigindo a geometria e entregando uma solução mais segura para toda a população.”

Moradores e motoristas aprovam as mudanças

Moradora da rua Paraná há 18 anos, Isabelle Vitória acompanhou de perto as melhorias realizadas. Para ela, a mudança trouxe mais tranquilidade para quem mora na região. “Eu via muitos caminhões e acidentes. Eram acidentes feios e muita gente reclamava da rua. Agora, com essa melhoria, está uma maravilha. O ambiente está mais tranquilo e muita gente está gostando. Eu dou nota 10 para essa obra”, afirmou.

O motorista Fabiano Vidal destacou a melhora na circulação. “Ficou bom. Melhorou o trânsito e agora há menos acidentes”, comentou.

Durante visita técnica ao local, o vereador Adilson Junior relembrou as dificuldades enfrentadas ao longo dos anos por quem utiliza o acesso e destacou os ganhos para a mobilidade da região. “É uma luta de muitos anos que agora se concretiza. Essa intervenção melhora o acesso, traz segurança e facilita o dia a dia de quem passa por aqui. É uma conquista para a região Sul”, disse.

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