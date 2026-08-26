Com a circulação de notícias falsas e o avanço da inteligência artificial, a Câmara dos Deputados orienta os eleitores a consultar fontes confiáveis antes de escolher os candidatos. Segundo a Agência Câmara, o TSE disponibiliza o Manual do Eleitor, com informações sobre as regras das eleições e o processo de votação. A Câmara também mantém conteúdos sobre democracia e eleições, além do canal Comprove, voltado à checagem de informações. A recomendação é verificar conteúdos recebidos pelas redes sociais, especialmente pelo WhatsApp, antes de compartilhá-los. Nas eleições de 2026, serão escolhidos presidente, governador, deputados federal e estadual e dois senadores.
Governo libera benefícios a combustíveis
O governo federal editou a Medida Provisória 1.388/2026, que libera R$ 3,152 bilhões para financiar benefícios já concedidos a produtores e importadores de combustíveis. Segundo o Senado, R$ 600 milhões serão destinados à gasolina e outros derivados de petróleo, enquanto R$ 2,552 bilhões financiarão o benefício de R$ 1,12 por litro de diesel rodoviário. Os recursos serão administrados pela ANP. Publicada nesta terça-feira (25), a MP já está em vigor, mas ainda será analisada pelo Congresso. O governo cita a alta do petróleo, conflitos no Oriente Médio, câmbio e dependência de importações entre os fatores que pressionam os preços.
Descarte irregular
No pequeno expediente da sessão na Câmara de Jundiaí, vereadores fizeram uso da palavra para tratar do descarte irregular de lixo em bairros da cidade. Mesmo com contêineres, coleta seletiva e coleta de lixo orgânico, parte da população não descarta no lugar certo. Há ainda vandalismo, com pessoas que reviram os resíduos e deixam tudo espalhado e bagunçado. Os parlamentares destacaram que o município oferece um sistema de coleta que poucas cidades possuem e pediram conscientização da população para preservar e não destruir nem espalhar o lixo. O vereador, Madson Henrique (PL) alertou que a mão de obra que hoje recolhe o lixo pode não existir mais no futuro, reforçando o alerta para cuidado.
Canal de apoio
A Câmara de Jundiaí aprovou por unanimidade, o Projeto de Lei nº 14.817/2025, da vereadora Quézia de Lucca, que cria o Canal de Apoio Psicológico e Orientação Jurídica via WhatsApp para mulheres vítimas de violência no município. Elogiada pela apresentação, a autora teve a iniciativa destacada. Na discussão, Mariana Janeiro citou reportagem do Jornal de Jundiaí sobre mais de 1,6 mil processos de violência contra a mulher na RMJ. Madson Henrique lembrou 10 feminicídios de repercussão nacional. Vereadores falaram do impacto psicológico nas vítimas, da necessidade de penas mais severas e de os homens fazerem parte da solução. Foi mencionado que, medidas protetivas nem sempre são eficazes. Foi discurso dos vereadores também o fato de a DDM de Jundiaí não funcionar 24h por dia, o que, segundo os vereadores é lamentável e precisa ser revisto com urgência.
Participação popular
O plenário da Câmara Municipal de Jundiaí ficou bem cheio nesta terça-feira (25) com familiares que acompanharam a votação de três projetos de lei de denominação de ruas. As propostas, de autoria do vereador Faouaz Taha, homenagearam Ibrahim Mohamid Abou Abbas, Mohamid Abdol Al Abou Abbas e José Brahemcha, dando seus nomes a vias do loteamento Applausi Villagio Engordadouro, no bairro Água Doce. Os três projetos foram aprovados. Familiares dos homenageados fizeram uso da palavra na tribuna e, emocionados, agradeceram aos vereadores pela homenagem e pelo reconhecimento à história de seus entes queridos.