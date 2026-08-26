Com a circulação de notícias falsas e o avanço da inteligência artificial, a Câmara dos Deputados orienta os eleitores a consultar fontes confiáveis antes de escolher os candidatos. Segundo a Agência Câmara, o TSE disponibiliza o Manual do Eleitor, com informações sobre as regras das eleições e o processo de votação. A Câmara também mantém conteúdos sobre democracia e eleições, além do canal Comprove, voltado à checagem de informações. A recomendação é verificar conteúdos recebidos pelas redes sociais, especialmente pelo WhatsApp, antes de compartilhá-los. Nas eleições de 2026, serão escolhidos presidente, governador, deputados federal e estadual e dois senadores.

Governo libera benefícios a combustíveis

O governo federal editou a Medida Provisória 1.388/2026, que libera R$ 3,152 bilhões para financiar benefícios já concedidos a produtores e importadores de combustíveis. Segundo o Senado, R$ 600 milhões serão destinados à gasolina e outros derivados de petróleo, enquanto R$ 2,552 bilhões financiarão o benefício de R$ 1,12 por litro de diesel rodoviário. Os recursos serão administrados pela ANP. Publicada nesta terça-feira (25), a MP já está em vigor, mas ainda será analisada pelo Congresso. O governo cita a alta do petróleo, conflitos no Oriente Médio, câmbio e dependência de importações entre os fatores que pressionam os preços.