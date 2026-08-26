Na quarta rodada da série que reúne as propostas dos candidatos de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o Jornal de Jundiaí aborda os desafios do transporte público entre os municípios.
A circulação regional é parte da rotina de milhares de pessoas e depende de uma rede capaz de conectar as cidades de forma mais eficiente. Além da oferta de linhas e horários, a integração dos sistemas e a articulação entre os municípios e o governo estadual são pontos importantes para o planejamento da mobilidade regional.
Para esta edição, o JJ apresentou a mesma pergunta a todos os candidatos: “Milhares de moradores da RMJ se deslocam diariamente entre municípios para trabalhar, estudar ou buscar atendimento médico. O que precisa mudar no transporte público intermunicipal e que iniciativa parlamentar o senhor(a) pretende adotar nessa área?” Nem todos os candidatos enviaram as respostas.
PROPOSTAS DOS CANDIDATOS
PADRE SILVIO ANDREI
Assumindo o mandato vou trabalhar arduamente para ajustar a ligação entre as cidades, porque muita gente perde horas todos os dias para trabalhar, estudar ou buscar atendimento médico. Vou defender mais integração entre ônibus, trens e demais meios de transporte, com tarifas mais justas e linhas eficientes. Como deputado federal, vou cobrar investimentos e recursos para ampliar a mobilidade e aproximar as cidades da nossa região.
CRISTIANO LOPES
O transporte intermunicipal da região precisa melhorar em qualidade, integração e preço. Como deputado federal, vou atuar junto ao Governo do Estado e ao Ministério das Cidades para buscar recursos e cobrar soluções reais como o bilhete único regional, corredores exclusivos, semáforos inteligentes e novos modais integrados, garantindo mais rapidez, conforto e segurança para trabalhadores, estudantes e pacientes.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Em Brasília, priorizarei recursos federais para infraestrutura e mobilidade na nossa Região Metropolitana. Unindo prefeituras, Estado e União, vamos eliminar gargalos logísticos e buscar financiamento no Orçamento da União para modernizar o transporte intermunicipal. Com planejamento regional, garantimos deslocamento rápido e digno para o cidadão, atraindo investimentos privados e gerando empregos.
JOÃO PAULO
Vou defender mais linhas e horários entre os sete municípios, integração tarifária e melhor conexão entre bairros, terminais e estações. Também fiscalizarei as obras ferroviárias e atuarei no Orçamento estadual por recursos para terminais, pontos acessíveis, corredores de transporte, ciclovias e intervenções nos principais gargalos viários. A RMJ precisa funcionar como uma região realmente conectada.
EDICARLOS VIEIRA
Para fiscalizar o transporte, é preciso conhecer a realidade de quem usa. Faço esse trabalho desde antes de ser vereador e mantive essa atuação nos meus três mandatos. Hoje sigo pegando ônibus intermunicipais, ouvindo passageiros e levando essas demandas ao poder público. Defendo ônibus novos, horários cumpridos, fiscalização dos contratos, investimentos do Estado e integração com o Trem Intercidades.
DR. CABOCLO
Além da valorização de todos os meios de transporte atuais devemos considerar fortemente a evolução dos serviços de aplicativos , hoje grandes empresas já estão substituindo ônibus pela contratação de motoristas de aplicativos, pois há maior permeabilidade e fluxo , como Deputado Federal apresentarei meu projeto Vale-Uber . Para que o Vale Transporte seja oficialmente utilizado para carros compartilhados. Oferecendo Competitividade aos Motoristas em relação aos ônibus.
FAOUAZ TAHA
O transporte público intermunicipal precisa de atenção não somente na qualidade e modernização dos ônibus e segurança para outros modais como ciclovias, mas também na falta de estrutura em pontos e terminais. Irei cobrar melhores condições para oferecer à população.”
ELLEN MARTINELLI
Jundiaí avançou com o novo contrato do transporte público, que estabelece metas, fiscalização e multas em caso de descumprimento, como ônibus que não passam nos pontos. Como deputada federal, quero levar esse compromisso à região, defendendo metas claras, qualidade e respeito ao usuário, além de buscar recursos para melhorar linhas e integração entre as cidades.
PEDRO BIGARDI
Como Deputado Estadual vou atuar junto à Artesp e ao Governo Estadual para melhoria do transporte coletivo intermunicipal, especialmente em relação a horários, frequência e melhoria dos pontos de parada longa, como no caso da Praça Rui Barbosa, no Pontilhão da Avenida Jundiaí, dentre outros. Vou trabalhar pela integração do transporte coletivo com os outros modais, como o transporte ferroviário.
ANTONIO CARLOS ALBINO
Defenderei o transporte público metropolitano mais rápido, acessível e integrado para a região, com Bilhete Único Metropolitano, ampliação e integração das linhas entre as cidades, corredores exclusivos, terminais de integração, ônibus modernos e 100% acessíveis, além de mais horários, tecnologia e tarifa social para trabalhadores, estudantes e pessoas com deficiência.
FERNANDO PASQUALINO
Quem depende do transporte intermunicipal perde horas todos os dias com ônibus atrasado e lotado. Não se trata apenas de reclamar, mas de devolver dignidade a quem trabalha fora de casa. Vou cobrar da Artesp fiscalização rigorosa das linhas da região, para acabar com o sucateamento, garantir um transporte à altura de cada trabalhador e ampliar as linhas para alcançar mais famílias da região.
DANILO JOAN
Quem usa o transporte intermunicipal todos os dias sabe que ainda falta estrutura, conforto e qualidade. Como deputado, vou defender o congelamento das tarifas e buscar alternativas para evitar que os reajustes pesem no bolso da população, como fizemos por anos em Cajamar e hoje continua sendo mantido pelo prefeito Kauan. Também vou cobrar mais linhas, horários e melhores condições nos ônibus.