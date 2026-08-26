Na quarta rodada da série que reúne as propostas dos candidatos de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o Jornal de Jundiaí aborda os desafios do transporte público entre os municípios.

A circulação regional é parte da rotina de milhares de pessoas e depende de uma rede capaz de conectar as cidades de forma mais eficiente. Além da oferta de linhas e horários, a integração dos sistemas e a articulação entre os municípios e o governo estadual são pontos importantes para o planejamento da mobilidade regional.

Para esta edição, o JJ apresentou a mesma pergunta a todos os candidatos: “Milhares de moradores da RMJ se deslocam diariamente entre municípios para trabalhar, estudar ou buscar atendimento médico. O que precisa mudar no transporte público intermunicipal e que iniciativa parlamentar o senhor(a) pretende adotar nessa área?” Nem todos os candidatos enviaram as respostas.