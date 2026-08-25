Na manhã desta terça-feira (25), um traficante de drogas foi preso por equipes da 1ª Companhia do 49º BPMI após invadir a Escola Estadual Deolinda Copeli, localizada na Rua Jussara, na Vila Nambi, em Jundiaí.

As equipes foram acionadas pelo COPOM (190) para averiguar a presença de um indivíduo que teria transposto o muro e entrado sem autorização nas dependências da unidade escolar. Os policiais realizaram contato com um representante da escola e iniciaram buscas pelo local.

Durante as diligências, o criminoso foi localizado sobre o telhado da escola. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir correndo a pé, por telhados e vielas sendo acompanhado e posteriormente abordado em uma viela próxima.