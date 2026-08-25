Na manhã desta terça-feira (25), um traficante de drogas foi preso por equipes da 1ª Companhia do 49º BPMI após invadir a Escola Estadual Deolinda Copeli, localizada na Rua Jussara, na Vila Nambi, em Jundiaí.
As equipes foram acionadas pelo COPOM (190) para averiguar a presença de um indivíduo que teria transposto o muro e entrado sem autorização nas dependências da unidade escolar. Os policiais realizaram contato com um representante da escola e iniciaram buscas pelo local.
Durante as diligências, o criminoso foi localizado sobre o telhado da escola. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir correndo a pé, por telhados e vielas sendo acompanhado e posteriormente abordado em uma viela próxima.
Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado inicialmente. Questionado sobre sua presença na escola, o homem declarou que atuaria no tráfico de drogas em uma via próxima à escola e que fugiu do ponto de venda de drogas após uma viatura da Guarda Municipal passar próximo ao local.
Os policiais prosseguiram com as buscas e localizaram um rádio comunicador portátil, dispensado durante a tentativa de fuga. Na sequência, foi realizada uma nova verificação no telhado, onde o preso dispensou uma sacola de cor preta.
Dentro da sacola foram encontradas diversas porções de drogas, além de dinheiro. Ao todo, foram apreendidas 13 porções de crack, totalizando 10 gramas; 50 porções de cocaína, totalizando 70 gramas; e 21 porções de Ice misturada com maconha, totalizando 36 gramas.
Também foram apreendidos um aparelho celular iPhone, um rádio comunicador portátil e R$ 114 em dinheiro.
O preso foi conduzido ao Plantão Policial, juntamente com todo o material apreendido. Após a finalização da ocorrência, o indivíduo permaneceu preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.
Cometer o crime de tráfico de drogas nas proximidades de instituições de ensino gera agravamento da pena conforme previsto na legislação brasileira.