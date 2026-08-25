A Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (24) um mutirão de consultas oftalmológicas com o objetivo de reduzir a fila de espera por atendimento especializado no município. Atualmente, cerca de 1,5 mil pessoas aguardam por uma consulta na área.
Os atendimentos estão sendo realizados no Parque da Cidade ao longo desta semana. Os pacientes são convocados previamente pela Secretaria de Saúde por meio de mensagens SMS, de acordo com a programação e a disponibilidade de vagas.
Segundo a Prefeitura, a iniciativa faz parte das ações para ampliar o acesso da população aos serviços especializados e dar andamento às demandas acumuladas.
Além da oftalmologia, o município também tem realizado ações para ampliar a oferta de exames, diagnósticos e consultas especializadas. Somente em julho, foram contabilizados 4.270 exames e diagnósticos e 3.260 consultas especializadas.
De acordo com a secretária de Saúde, Catarina Hass, o mutirão busca agilizar o atendimento de quem aguarda pela especialidade e contribuir para a redução das filas. A orientação aos pacientes que estão na fila é que fiquem atentos às mensagens enviadas pela Prefeitura por SMS, já que a convocação ocorre conforme a organização dos atendimentos.
A ação representa mais uma medida adotada pelo município para enfrentar as demandas reprimidas e ampliar o acesso da população aos atendimentos de saúde.