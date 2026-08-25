A Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (24) um mutirão de consultas oftalmológicas com o objetivo de reduzir a fila de espera por atendimento especializado no município. Atualmente, cerca de 1,5 mil pessoas aguardam por uma consulta na área.

Os atendimentos estão sendo realizados no Parque da Cidade ao longo desta semana. Os pacientes são convocados previamente pela Secretaria de Saúde por meio de mensagens SMS, de acordo com a programação e a disponibilidade de vagas.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa faz parte das ações para ampliar o acesso da população aos serviços especializados e dar andamento às demandas acumuladas.