O municipio de Itupeva se prepara para receber, entre 11 de setembro e 11 de outubro, a segunda edição do Festival Gastronômico e Turístico de Itupeva. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, o evento reunirá gastronomia, turismo, cultura, lazer, experiências rurais e atividades esportivas em diferentes pontos do município.
Com uma proposta descentralizada, o festival não terá uma estrutura única. Os 53 estabelecimentos e atrativos participantes prepararão suas próprias experiências, mantendo os horários habituais de funcionamento e oferecendo ao público pratos especiais, produtos, descontos, promoções, degustações, roteiros turísticos e atividades durante o período do evento.
Entre os participantes estão restaurantes, bares, cafeterias, lojas, empórios, empreendimentos de turismo rural, atrativos turísticos, espaços de lazer e equipamentos culturais.
As experiências incluem opções gastronômicas, como pratos exclusivos, descontos e degustações, além de atividades de turismo rural, visitas a apiários e vinícolas, passeios, trilhas, oficinas, atividades esportivas e ações culturais.
Entre os destaques estão o Bolo Itupeva, vencedor do Concurso Gastronômico do município; experiências de turismo rural com visita ao Apiário Nona Emília; café colonial; degustações de vinhos; passeios no Sítio São Francisco; atividades no Parque da Mina; além de opções oferecidas por estabelecimentos localizados no Outlet Premium.
A proposta do festival é incentivar moradores e visitantes a conhecerem diferentes regiões de Itupeva, fortalecendo o comércio, a gastronomia e o turismo local.
Durante um mês, o público poderá montar seus próprios roteiros pela cidade e aproveitar as experiências oferecidas pelos participantes.
A programação completa, os endereços, horários e condições das promoções devem ser consultados nos canais oficiais da Prefeitura e diretamente com os estabelecimentos participantes.