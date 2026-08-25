O municipio de Itupeva se prepara para receber, entre 11 de setembro e 11 de outubro, a segunda edição do Festival Gastronômico e Turístico de Itupeva. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, o evento reunirá gastronomia, turismo, cultura, lazer, experiências rurais e atividades esportivas em diferentes pontos do município.

Com uma proposta descentralizada, o festival não terá uma estrutura única. Os 53 estabelecimentos e atrativos participantes prepararão suas próprias experiências, mantendo os horários habituais de funcionamento e oferecendo ao público pratos especiais, produtos, descontos, promoções, degustações, roteiros turísticos e atividades durante o período do evento.

Entre os participantes estão restaurantes, bares, cafeterias, lojas, empórios, empreendimentos de turismo rural, atrativos turísticos, espaços de lazer e equipamentos culturais.