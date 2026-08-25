O estado de São Paulo confirmou dois casos humanos de febre do Nilo Ocidental, segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica Prof. Alexandre Vranjac (CVE-SP), da Secretaria de Estado da Saúde. É a primeira vez que casos humanos da doença são registrados no estado.

Uma das pacientes é uma mulher de 34 anos, moradora de Ribeirão Preto, que relatou ter viajado recentemente para a região amazônica. Ela já se recuperou da infecção. O segundo caso é de uma jovem de 18 anos, residente em São José do Rio Preto, que permanece internada sob cuidados médicos.

A doença é causada pelo vírus do Nilo Ocidental e é transmitida principalmente pela picada de mosquitos infectados do gênero Culex, conhecidos popularmente como pernilongos. A infecção pode não apresentar sintomas, e apenas uma parcela das pessoas infectadas desenvolve manifestações clínicas.