O Ballet da Casa da Cultura de Itupeva foi destaque no Vinhedo Dance Festival, realizado no último domingo (22), no Teatro Municipal “Sylvia de Alencar Matheus”, em Vinhedo. Sob o comando e as coreografias da professora Carol Blumer, as bailarinas conquistaram oito premiações em diferentes categorias.
Entre os principais resultados estão três primeiros lugares em apresentações solo. Nicoly Brito venceu com a coreografia “Entre patinhas”, enquanto Maria Eduarda Breda conquistou o primeiro lugar com “Eu em mim”. Já Esther Rosa ficou em primeiro com “Raiz viva”, coreografada por Cristina Blumer.
Na categoria conjunto, o Ballet da Casa da Cultura de Itupeva garantiu dois segundos lugares, com as apresentações “Até o sinal tocar” e “Desconexão”, ambas coreografadas por Carol Blumer. A bailarina Rafaela Rocha também conquistou o segundo lugar com o solo “Pequena descoberta”.
Os terceiros lugares ficaram com Rita Souza, pelo solo “Brincando de dançar”, e Livia Sousa, com “O despertar da bailarina”.
Além dos resultados competitivos, a participação no festival rendeu três reconhecimentos especiais. Carol Blumer foi indicada na categoria Melhor Coreógrafa, a Casa da Cultura de Itupeva recebeu indicação a Melhor Escola, e Nicoly Brito foi reconhecida como Bailarina Revelação.
A conquista reforça o trabalho desenvolvido pela Casa da Cultura de Itupeva na formação artística e no incentivo à dança, destacando o talento das jovens bailarinas e o trabalho das profissionais responsáveis pelas coreografias.