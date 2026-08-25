25 de agosto de 2026
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ITUPEVA

Ballet foi destaque no Vinhedo Dance Festival com 8 premiações

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Prefeitura de Itupeva
Sob o comando e as coreografias da professora Carol Blumer, as bailarinas conquistaram oito premiações em diferentes categorias.
Sob o comando e as coreografias da professora Carol Blumer, as bailarinas conquistaram oito premiações em diferentes categorias.

O Ballet da Casa da Cultura de Itupeva foi destaque no Vinhedo Dance Festival, realizado no último domingo (22), no Teatro Municipal “Sylvia de Alencar Matheus”, em Vinhedo. Sob o comando e as coreografias da professora Carol Blumer, as bailarinas conquistaram oito premiações em diferentes categorias.

Entre os principais resultados estão três primeiros lugares em apresentações solo. Nicoly Brito venceu com a coreografia “Entre patinhas”, enquanto Maria Eduarda Breda conquistou o primeiro lugar com “Eu em mim”. Já Esther Rosa ficou em primeiro com “Raiz viva”, coreografada por Cristina Blumer.

Na categoria conjunto, o Ballet da Casa da Cultura de Itupeva garantiu dois segundos lugares, com as apresentações “Até o sinal tocar” e “Desconexão”, ambas coreografadas por Carol Blumer. A bailarina Rafaela Rocha também conquistou o segundo lugar com o solo “Pequena descoberta”.

Os terceiros lugares ficaram com Rita Souza, pelo solo “Brincando de dançar”, e Livia Sousa, com “O despertar da bailarina”.

Além dos resultados competitivos, a participação no festival rendeu três reconhecimentos especiais. Carol Blumer foi indicada na categoria Melhor Coreógrafa, a Casa da Cultura de Itupeva recebeu indicação a Melhor Escola, e Nicoly Brito foi reconhecida como Bailarina Revelação.

A conquista reforça o trabalho desenvolvido pela Casa da Cultura de Itupeva na formação artística e no incentivo à dança, destacando o talento das jovens bailarinas e o trabalho das profissionais responsáveis pelas coreografias.

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