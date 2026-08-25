Três homens foram detidos pela Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (25), em Itupeva, suspeitos de tráfico de drogas e possível descumprimento de decisão judicial relacionada ao cultivo de maconha para fins medicinais de uso próprio. Segundo as primeiras informações, a plantação foi localizada em uma área utilizada por uma organização não governamental (ONG), e não nas residências dos investigados.
Ainda de acordo com informações de momento, a ONG é supostamente mantida pelos três suspeitos.
Foram apreendidos 571 pés de maconha e mais de 5 kg de maconha ensacada e pronta para consumo, além de 10 litros de extrato, 195 gramas de raiz, 151 extratos sublingual, 8 pomadas, 19 óleos e 9 galões estimulantes
Os três foram encaminhados à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), onde serão ouvidos. Caberá ao delegado responsável analisar o caso e decidir sobre as providências legais.
DECISÃO DA JUSTIÇA
Os investigados possuem decisão judicial que lhes autoriza o cultivo de cannabis para uso medicinal próprio. O habeas corpus concedido pela Justiça permite o plantio em suas respectivas residências, com a finalidade exclusiva de produzir medicamentos destinados ao tratamento de problemas de saúde.
No entanto, durante as investigações, a Polícia Civil encontrou a plantação em um imóvel pertencente a uma ONG supostamente administrada pelo trio.
A principal questão que será analisada pela autoridade policial é se o cultivo realizado fora das residências autorizadas extrapola os limites estabelecidos pela decisão judicial. Também existem indícios de que a droga está sendo vendida.
A ocorrência segue em andamento.