Três homens foram detidos pela Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (25), em Itupeva, suspeitos de tráfico de drogas e possível descumprimento de decisão judicial relacionada ao cultivo de maconha para fins medicinais de uso próprio. Segundo as primeiras informações, a plantação foi localizada em uma área utilizada por uma organização não governamental (ONG), e não nas residências dos investigados.

Ainda de acordo com informações de momento, a ONG é supostamente mantida pelos três suspeitos.

Foram apreendidos 571 pés de maconha e mais de 5 kg de maconha ensacada e pronta para consumo, além de 10 litros de extrato, 195 gramas de raiz, 151 extratos sublingual, 8 pomadas, 19 óleos e 9 galões estimulantes