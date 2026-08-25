25 de agosto de 2026
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TRÊS DETIDOS

PM descobre plantação gigantesca de maconha em ONG da região

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Milhares de pés de maconha estão sendo cultivados no local
Milhares de pés de maconha estão sendo cultivados no local

Três homens foram detidos pela Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (25), em Itupeva, suspeitos de tráfico de drogas e possível descumprimento de decisão judicial relacionada ao cultivo de maconha para fins medicinais de uso próprio. Segundo as primeiras informações, a plantação foi localizada em uma área utilizada por uma organização não governamental (ONG), e não nas residências dos investigados.

Ainda de acordo com informações de momento, a ONG é supostamente mantida pelos três suspeitos.

Foram apreendidos 571 pés de maconha e mais de 5 kg de maconha ensacada e pronta para consumo, além de 10 litros de extrato, 195 gramas de raiz, 151 extratos sublingual, 8 pomadas, 19 óleos e 9 galões estimulantes

Os três foram encaminhados à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), onde serão ouvidos. Caberá ao delegado responsável analisar o caso e decidir sobre as providências legais.

DECISÃO DA JUSTIÇA

Os investigados possuem decisão judicial que lhes autoriza o cultivo de cannabis para uso medicinal próprio. O habeas corpus concedido pela Justiça permite o plantio em suas respectivas residências, com a finalidade exclusiva de produzir medicamentos destinados ao tratamento de problemas de saúde.

No entanto, durante as investigações, a Polícia Civil encontrou a plantação em um imóvel pertencente a uma ONG supostamente administrada pelo trio.

A principal questão que será analisada pela autoridade policial é se o cultivo realizado fora das residências autorizadas extrapola os limites estabelecidos pela decisão judicial. Também existem indícios de que a droga está sendo vendida.

A ocorrência segue em andamento.

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