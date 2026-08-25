A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prendeu duas mulheres nesta segunda-feira (24) durante uma operação que resultou no fechamento de uma suposta clínica de estética clandestina instalada em um imóvel no bairro Cidade Nova. A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão e resultou na apreensão de dezenas de medicamentos e produtos utilizados em procedimentos estéticos.

Ao chegarem ao endereço, os investigadores foram recebidos por uma mulher, mãe de uma das investigadas. As duas acompanharam toda a diligência, durante a qual os policiais localizaram e apreenderam diversas ampolas contendo medicamentos e outras substâncias.

Enquanto a operação ainda estava em andamento, outra mulher, apontada como sócia, compareceu ao imóvel e também foi cientificada da ordem judicial. A advogada das investigadas foi comunicada sobre o cumprimento do mandado.