A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí prendeu duas mulheres nesta segunda-feira (24) durante uma operação que resultou no fechamento de uma suposta clínica de estética clandestina instalada em um imóvel no bairro Cidade Nova. A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão e resultou na apreensão de dezenas de medicamentos e produtos utilizados em procedimentos estéticos.
Ao chegarem ao endereço, os investigadores foram recebidos por uma mulher, mãe de uma das investigadas. As duas acompanharam toda a diligência, durante a qual os policiais localizaram e apreenderam diversas ampolas contendo medicamentos e outras substâncias.
Enquanto a operação ainda estava em andamento, outra mulher, apontada como sócia, compareceu ao imóvel e também foi cientificada da ordem judicial. A advogada das investigadas foi comunicada sobre o cumprimento do mandado.
Encerradas as buscas, as duas mulheres foram conduzidas à sede da DIG, juntamente com todo o material apreendido. Elas foram autuadas em flagrante pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, além de exercício ilegal da profissão.
Após a formalização da prisão, o delegado responsável arbitrou fiança no valor de R$ 3 mil para cada uma das investigadas.
As investigações prosseguem para apurar a extensão das atividades desenvolvidas no local e a origem dos produtos apreendidos.
MATERIAL APREENDIDO
* 4 ampolas de BCAA;
* 5 ampolas de desoxicolato de sódio;
* 1 ampola de inositol;
* 2 ampolas de desoxicolato de sódio;
* 1 ampola de L-ornitina;
* 1 ampola de L-carnitina;
* 1 ampola de cafeína;
* 1 ampola de resveratrol;
* 1 ampola de Mesostabyl;
* 1 frasco de óleo de girassol;
* 4 ampolas de silício orgânico;
* 4 ampolas de ioimbina;
* 9 ampolas de DMAE;
* 7 ampolas de ácido hialurônico;
* 4 ampolas de tirzepatida;
* 3 ampolas de L-prolina;
* 4 ampolas de Morosil;
* 12 ampolas de leucina.