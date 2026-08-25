As obras de implantação do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte estão gerando mais de 60 oportunidades de emprego em Jundiaí e na região. As vagas são destinadas principalmente a profissionais das áreas operacional e técnica que fará a ligação entre Jundiaí e Campinas.

O TIC Eixo Norte será responsável pela ligação entre São Paulo e Campinas, enquanto o TIM terá serviço parador entre Jundiaí e Campinas. A implantação dos projetos movimenta o mercado de trabalho e amplia as oportunidades profissionais na região.

Entre as oportunidades disponíveis estão cargos como ajudante, almoxarife, auxiliar de serviços gerais, eletricista, mecânico, pedreiro, soldador, motorista, operador de máquinas pesadas, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro, analista de implantação e coordenador de suprimentos, entre outras funções.