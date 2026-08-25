A região de Jundiaí registrou 1.629 novos processos relacionados à violência contra mulher no primeiro semestre de 2026, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O levantamento reúne casos de violência moral, patrimonial, física, entre outras formas de agressão, denunciados nos municípios da região.

Os números revelam uma média de aproximadamente nove novos casos por dia no primeiro semestre de 2026, tendo em vista que Jundiaí concentra o maior número de registros, com 997 processos no período. Na sequência aparecem Várzea Paulista, com 191 casos; Itatiba, com 162; Campo Limpo Paulista, com 98; Itupeva, com 81; e Jarinu, com 32 registros.

Somados, os seis municípios chegam aos 1.629 processos registrados no primeiro semestre.