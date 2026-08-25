A região de Jundiaí registrou 1.629 novos processos relacionados à violência contra mulher no primeiro semestre de 2026, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O levantamento reúne casos de violência moral, patrimonial, física, entre outras formas de agressão, denunciados nos municípios da região.
Os números revelam uma média de aproximadamente nove novos casos por dia no primeiro semestre de 2026, tendo em vista que Jundiaí concentra o maior número de registros, com 997 processos no período. Na sequência aparecem Várzea Paulista, com 191 casos; Itatiba, com 162; Campo Limpo Paulista, com 98; Itupeva, com 81; e Jarinu, com 32 registros.
Somados, os seis municípios chegam aos 1.629 processos registrados no primeiro semestre.
Os dados também chamam atenção para a diversidade das formas de violência enfrentadas pelas mulheres. Além da agressão física, a violência pode ocorrer de maneira psicológica e moral, por meio de ameaças, humilhações e ofensas, ou ainda de forma patrimonial, quando há destruição, retenção ou controle de bens, documentos e recursos financeiros.
O levantamento do CNJ reforça a importância de que vítimas e testemunhas denunciem situações de violência e busquem os serviços de proteção disponíveis. O enfrentamento à violência contra a mulher depende da atuação conjunta do Poder Público, da Justiça e da sociedade.
Os números correspondem ao primeiro semestre de 2026 e representam os processos registrados no período, não necessariamente o número total de episódios de violência ocorridos, já que muitos casos podem não chegar ao conhecimento das autoridades.