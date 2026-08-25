Um ladrão procurado pela Justiça por furto foi capturado por policiais militares nesta segunda-feira (24), na avenida Doutor Olavo Guimarães, na Vila Arens, em Jundiaí. Ele ainda tentou enganar os PMs, mas a tecnologia do sistema Muralha Paulista permitiu sua identificação.

Uma equipe da 1ª Companhia do 49º Batalhão realizava patrulhamento pela região quando os policiais perceberam que um homem, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou comportamento inquieto e atravessou a via de grande fluxo de pessoas.

Durante a abordagem, ele apresentou nervosismo, evitou o contato visual e forneceu informações inconsistentes para sua identificação. Diante das circunstâncias, os policiais realizaram consultas aos sistemas policiais, contando também com o apoio do Programa Muralha Paulista, com ferramenta de reconhecimento facial.