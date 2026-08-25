Um policial penal foi conduzido à delegacia após se envolver em um acidente de trânsito e apresentar sinais de embriaguez, na tarde desta segunda-feira (24), na região central de Jundiaí. Segundo o registro da ocorrência, ele recusou o teste do bafômetro e, após os procedimentos de praxe, foi liberado na delegacia.

A ocorrência teve início após a PM ser acionada para atender uma desinteligência na rua Doutor Torres Neves. No local, os policiais encontraram o homem sendo contido por populares. De acordo com o registro policial, ele apresentava comportamento alterado e aparentava estar sob efeito de álcool.

A vítima relatou que estava parada no semáforo quando seu veículo foi atingido na traseira pelo carro conduzido pelo suspeito. Após a colisão, o motorista teria demonstrado comportamento agressivo, sendo contido por pessoas que presenciaram a situação.