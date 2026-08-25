Um policial penal foi conduzido à delegacia após se envolver em um acidente de trânsito e apresentar sinais de embriaguez, na tarde desta segunda-feira (24), na região central de Jundiaí. Segundo o registro da ocorrência, ele recusou o teste do bafômetro e, após os procedimentos de praxe, foi liberado na delegacia.
A ocorrência teve início após a PM ser acionada para atender uma desinteligência na rua Doutor Torres Neves. No local, os policiais encontraram o homem sendo contido por populares. De acordo com o registro policial, ele apresentava comportamento alterado e aparentava estar sob efeito de álcool.
A vítima relatou que estava parada no semáforo quando seu veículo foi atingido na traseira pelo carro conduzido pelo suspeito. Após a colisão, o motorista teria demonstrado comportamento agressivo, sendo contido por pessoas que presenciaram a situação.
Durante a abordagem, o homem informou ser policial penal lotado em Franco da Rocha, mas, conforme a ocorrência, recusou-se a fornecer outros dados para qualificação e também não aceitou realizar o teste do etilômetro.
Ele foi encaminhado à delegacia e, por determinação da autoridade policial, levado ao Hospital São Vicente para a realização de exame de sangue destinado à verificação da possível ingestão de álcool. Ainda segundo o boletim de ocorrência, durante o atendimento hospitalar o investigado chegou a questionar os policiais sobre a possibilidade de deixar o local, levantando preocupação quanto a uma eventual tentativa de fuga.
Após a coleta do exame, o homem retornou à delegacia, onde a ocorrência foi registrada por embriaguez ao volante e acidente de trânsito.
Concluídos os procedimentos, ele foi liberado para responder à investigação em liberdade, e o veículo foi entregue a um amigo.