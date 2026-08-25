Um homem foi detido por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão na tarde desta segunda-feira (24), em Cabreúva, após ser flagrado com uma espingarda calibre 12 e munições dentro de um veículo estacionado em um posto de combustíveis.

A equipe realizava patrulhamento pela rua das Palmeiras quando percebeu um homem sentado próximo à loja de conveniência do estabelecimento. Segundo a PM, ele demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi localizado. No entanto, na vistoria realizada no veículo, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12, além de cinco munições intactas e três deflagradas.