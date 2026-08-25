Um homem foi detido por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão na tarde desta segunda-feira (24), em Cabreúva, após ser flagrado com uma espingarda calibre 12 e munições dentro de um veículo estacionado em um posto de combustíveis.
A equipe realizava patrulhamento pela rua das Palmeiras quando percebeu um homem sentado próximo à loja de conveniência do estabelecimento. Segundo a PM, ele demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem.
Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi localizado. No entanto, na vistoria realizada no veículo, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12, além de cinco munições intactas e três deflagradas.
O suspeito foi encaminhado à delegacia juntamente com a arma. No local, foi constatado que a espingarda possuía numeração de identificação preservada, o que permitirá seu rastreamento durante a investigação.
Como a arma não apresentava sinais de adulteração, a legislação permitiu a concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança. O valor foi fixado em um salário mínimo, equivalente a R$ 1.621, quantia que foi paga pelo investigado, que responderá ao processo em liberdade.
A espingarda e as munições permaneceram apreendidas.