Jundiaí terá sua oktoberfest, com música, cerveja artesanal de produção local, gastronomia e cultura alemã. A Oktober Polo Jundiaí 2026 acontece nos dias 3, 4, 10 e 11 de outubro e chega com uma nova edição e em novo endereço: o Espaço Expressa.

Durante dois fins de semana, o evento deve receber cerca de 25 mil pessoas e terá programação nos ambientes interno e externo do complexo. Aos sábados, o evento funcionará das 11h às 22h. Aos domingos, das 11h às 21h. A entrada será gratuita e a festa terá atrações para diferentes públicos, incluindo espaço kids, área pet friendly e estacionamento solidário.

A mudança para o Espaço Expressa é uma das novidades desta edição. O evento será realizado na avenida União dos Ferroviários, nº 1760, em Jundiaí, reunindo em um mesmo espaço cervejarias artesanais, gastronomia, shows, dança folclórica e experiências ligadas à cultura e ao turismo da cidade.

Quatro dias para celebrar a cultura cervejeira