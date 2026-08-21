Jundiaí terá sua oktoberfest, com música, cerveja artesanal de produção local, gastronomia e cultura alemã. A Oktober Polo Jundiaí 2026 acontece nos dias 3, 4, 10 e 11 de outubro e chega com uma nova edição e em novo endereço: o Espaço Expressa.
Durante dois fins de semana, o evento deve receber cerca de 25 mil pessoas e terá programação nos ambientes interno e externo do complexo. Aos sábados, o evento funcionará das 11h às 22h. Aos domingos, das 11h às 21h. A entrada será gratuita e a festa terá atrações para diferentes públicos, incluindo espaço kids, área pet friendly e estacionamento solidário.
A mudança para o Espaço Expressa é uma das novidades desta edição. O evento será realizado na avenida União dos Ferroviários, nº 1760, em Jundiaí, reunindo em um mesmo espaço cervejarias artesanais, gastronomia, shows, dança folclórica e experiências ligadas à cultura e ao turismo da cidade.
Quatro dias para celebrar a cultura cervejeira
A Oktober Polo Jundiaí 2026 terá 14 cervejarias e mais de 80 torneiras, oferecendo ao público a possibilidade de experimentar mais de 50 estilos de cerveja.
A variedade é um dos principais atrativos da festa, que reúne produtores e consumidores em uma programação que valoriza a produção artesanal e permite conhecer diferentes estilos, sabores e propostas das cervejarias participantes.
Mas a festa não será apenas para quem entende ou aprecia cerveja. A programação foi pensada para transformar o evento em uma experiência para toda a família.
Gastronomia, música e cultura alemã
A gastronomia terá papel de destaque na Oktober Polo Jundiaí. O público encontrará comida típica alemã e uma praça de alimentação distribuída nas áreas interna e externa, com mais de 20 expositores oferecendo opções variadas de salgados e doces.
A programação musical também será extensa. Serão mais de 20 atrações musicais locais, distribuídas em dois palcos, um interno e outro externo.
A festa terá ainda a apresentação diária de uma banda "oktoberfesteira", além de grupo de danças folclóricas alemãs, reforçando a atmosfera e as tradições que inspiram o evento.
Dois mestres de cerimônias também estarão presentes durante a programação, conduzindo as atrações e ajudando a conectar os diferentes momentos da festa.
Uma festa para a família inteira
A Oktober Polo Jundiaí tem como proposta que a visita possa se transformar em um programa para toda a família, mesmo para quem não tem a cerveja artesanal como principal interesse.
Além das atrações do evento, o público também poderá conhecer iniciativas que valorizam Jundiaí. Projetos da Prefeitura Municipal estarão presentes, entre eles, o Jundiaí Feito à Mão e ações relacionadas às rotas turísticas do município.
Novo espaço acompanha uma edição maior
A edição 2026 chega ao Espaço Expressa depois de a Oktober Polo Jundiaí ter sido realizada anteriormente no Parque da Uva.
O novo endereço será ocupado por uma estrutura que combina áreas internas e externas e reúne, em quatro dias, 14 cervejarias, mais de 80 torneiras, mais de 50 estilos de cerveja, mais de 20 atrações musicais, mais de 20 expositores de gastronomia e mais de 10 apoiadores expositores.
A expectativa da organização é receber aproximadamente 25 mil pessoas durante os quatro dias. A realização é da Rota da Cerveja Artesanal, com organização do Polo Cervejeiro de Jundiaí e Região.
Serviço — Oktober Polo Jundiaí 2026
Quando: 3 e 4 de outubro; 10 e 11 de outubro de 2026
Horários: sábados, das 11h às 22h; domingos, das 11h às 21h
Onde: Espaço Expressa Jundiaí
Endereço: avenida União dos Ferroviários, nº 1760 – Jundiaí/SP
Entrada: gratuita
Classificação: livre
Estacionamento: solidário
Pet friendly: sim
Espaço Kids: sim
Cervejarias: 14
Torneiras: mais de 80
Estilos de cerveja: mais de 50
Gastronomia: típica alemã e opções variadas, com mais de 20 expositores
Atrações musicais: mais de 20
Palcos: dois, interno e externo
Realização: Rota da Cerveja Artesanal
Organização: Polo Cervejeiro de Jundiaí e Região