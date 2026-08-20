20 de agosto de 2026
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DEFESA CIVIL

Defesa Civil alerta para possível tempestade e rajadas de ventos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação Prefeitura de Jundiaí
A Defesa Civil alerta para a mudança nas condições do tempo na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) entre a noite desta quinta-feira (20) e ao longo de toda a sexta-feira (21).
A Defesa Civil alerta para a mudança nas condições do tempo na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) entre a noite desta quinta-feira (20) e ao longo de toda a sexta-feira (21).

De acordo com a previsão do tempo, as tempestades poderão ser acompanhadas de descargas elétricas, queda isolada de granizo e fortes rajadas de vento, que podem superar os 75 km/h em alguns pontos da região de Jundiaí.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção durante a ocorrência de tempestades, principalmente em áreas abertas, e evitar permanecer próximo a árvores, estruturas metálicas, postes e outros locais que possam oferecer risco durante rajadas de vento e descargas elétricas.

Após a passagem da frente fria, durante o fim de semana, a chegada de uma massa de ar frio deverá provocar queda das temperaturas em todo o Estado de São Paulo.

Emergência:
Defesa Civil: 199;
Corpo de Bombeiros: 193;
Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060 — também pelo aplicativo 153 Jundiaí;
Polícia Militar: 190.

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