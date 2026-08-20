De acordo com a previsão do tempo, as tempestades poderão ser acompanhadas de descargas elétricas, queda isolada de granizo e fortes rajadas de vento, que podem superar os 75 km/h em alguns pontos da região de Jundiaí.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção durante a ocorrência de tempestades, principalmente em áreas abertas, e evitar permanecer próximo a árvores, estruturas metálicas, postes e outros locais que possam oferecer risco durante rajadas de vento e descargas elétricas.

Após a passagem da frente fria, durante o fim de semana, a chegada de uma massa de ar frio deverá provocar queda das temperaturas em todo o Estado de São Paulo.