Um homem foi preso por violência doméstica na noite desta quinta-feira (20), no bairro Santa Gertrudes, em Jundiaí, suspeito de ameaçar a esposa. Durante a abordagem da Polícia Militar, ao ser questionado sobre as acusações, ele se exaltou e ameaçou matar a mulher com um tiro na cabeça.

A ocorrência teve início após um chamado ao telefone 190. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima em um supermercado da região, visivelmente abalada.

A mulher relatou que o marido havia chegado em casa embriagado e passou a ofendê-la e ameaçá-la. Ela também informou que, dias antes, ele já havia tentado agredi-la com um pedaço de madeira.