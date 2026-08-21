Um homem foi preso por violência doméstica na noite desta quinta-feira (20), no bairro Santa Gertrudes, em Jundiaí, suspeito de ameaçar a esposa. Durante a abordagem da Polícia Militar, ao ser questionado sobre as acusações, ele se exaltou e ameaçou matar a mulher com um tiro na cabeça.
A ocorrência teve início após um chamado ao telefone 190. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima em um supermercado da região, visivelmente abalada.
A mulher relatou que o marido havia chegado em casa embriagado e passou a ofendê-la e ameaçá-la. Ela também informou que, dias antes, ele já havia tentado agredi-la com um pedaço de madeira.
Os policiais seguiram até a residência do casal, onde localizaram e abordaram o suspeito. Durante a intervenção, ele voltou a ameaçar a esposa, afirmando que daria um tiro na cabeça dela.
Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada por violência doméstica.