A Associação Mata Ciliar recebeu, na última semana, um grupo de pessoas atendidas pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Bem Viver, de Jundiaí, para um dia de aprendizado, convivência e conscientização ambiental.
Durante a visita, os participantes conheceram as atividades desenvolvidas pela instituição e participaram de ações conduzidas pela equipe do projeto De Olho nos Rios. Entre os trabalhos apresentados estão a produção de mudas de árvores nativas no viveiro e o atendimento veterinário realizado com animais silvestres resgatados em Jundiaí e em outros municípios da região.
As atividades de convivência são consideradas importantes para o desenvolvimento pessoal e para a melhoria da qualidade de vida e das relações interpessoais. Nesse contexto, a visita proporcionou aos participantes uma experiência diferente, aproximando o grupo de ações relacionadas à preservação ambiental.
A equipe do De Olho nos Rios também trabalhou conceitos de educação ambiental, destacando a importância da preservação dos recursos naturais e da participação da população na proteção do meio ambiente.
De acordo com a proposta do projeto, receber grupos com diferentes perfis e necessidades é uma oportunidade para estimular a reflexão sobre a relação de cada indivíduo com o meio ambiente. A iniciativa busca mostrar que todos podem contribuir para a mobilização coletiva em defesa dos recursos naturais e da qualidade de vida.
O De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar, realizada em parceria com a Petrobras e o programa Petrobras Socioambiental. O projeto tem como objetivo promover a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, da fauna e da flora em 17 municípios das regiões do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, Região Bragantina e Campinas.
A ação reforça a importância de iniciativas que unem convivência, educação ambiental e participação comunitária, aproximando diferentes públicos das práticas de preservação e cuidado com a natureza.