A Associação Mata Ciliar recebeu, na última semana, um grupo de pessoas atendidas pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Bem Viver, de Jundiaí, para um dia de aprendizado, convivência e conscientização ambiental.

Durante a visita, os participantes conheceram as atividades desenvolvidas pela instituição e participaram de ações conduzidas pela equipe do projeto De Olho nos Rios. Entre os trabalhos apresentados estão a produção de mudas de árvores nativas no viveiro e o atendimento veterinário realizado com animais silvestres resgatados em Jundiaí e em outros municípios da região.

As atividades de convivência são consideradas importantes para o desenvolvimento pessoal e para a melhoria da qualidade de vida e das relações interpessoais. Nesse contexto, a visita proporcionou aos participantes uma experiência diferente, aproximando o grupo de ações relacionadas à preservação ambiental.