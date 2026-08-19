19 de agosto de 2026
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BOMBEIROS

Aplicativo permite acionar o Corpo de Bombeiros de São Paulo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Itupeva
A ferramenta pode ser utilizada em diferentes tipos de ocorrências, como incêndios, acidentes de trânsito com vítima, atropelamentos, paradas cardiorrespiratórias, engasgamentos e afogamentos.
A ferramenta pode ser utilizada em diferentes tipos de ocorrências, como incêndios, acidentes de trânsito com vítima, atropelamentos, paradas cardiorrespiratórias, engasgamentos e afogamentos.

A ferramenta pode ser utilizada em diferentes tipos de ocorrências, como incêndios, acidentes de trânsito com vítima, atropelamentos, paradas cardiorrespiratórias, engasgamentos e afogamentos.

O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares com sistema Android, pela Google Play, e iOS, pela App Store, para utilizar o serviço, o usuário precisa realizar um cadastro informando nome completo, telefone, e-mail e CPF. Após a validação dos dados, é necessário informar o tipo de ocorrência e confirmar a localização.

Com as informações recebidas, o chamado é encaminhado ao Corpo de Bombeiros, que pode iniciar o deslocamento de uma viatura até o endereço indicado.

A nova ferramenta amplia os canais de comunicação entre a população e os serviços de emergência e oferece uma alternativa prática para solicitar socorro em situações que exigem atendimento do Corpo de Bombeiros.

Em caso de emergência, a população também deve utilizar os canais oficiais de atendimento disponíveis.

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