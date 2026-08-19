Um idoso de 61 anos foi preso por ameaça contra uma funcionária de uma clínica, no Centro de Jundiaí, no início da tarde desta quarta-feira (19). Segundo a vítima, o homem a importuna com frequência. Nesta manhã, inclusive, ele teria dito a um colega de trabalho dela que já a havia visto nua e ainda fez comentários sobre supostas características do corpo da mulher.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a vítima, de 25 anos, saía do local de trabalho para realizar tarefas externas quando se deparou com o idoso do lado de fora da clínica. Ao reconhecê-lo e temendo sofrer novos episódios de assédio, ela decidiu permanecer no corredor da unidade, conversando com uma colega de trabalho, até que ele deixasse o local.

Alguns minutos depois, a mulher saiu acompanhada de um amigo, que contou ter conversado com o idoso. Segundo ele, o suspeito afirmou já ter visto a vítima nua e fez comentários sobre supostas características do corpo dela.