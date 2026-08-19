Em celebração ao Dia Nacional do Ciclista, comemorado nesta quarta-feira (19), a Prefeitura de Itupeva anunciou a ampliação e atualização das rotas de cicloturismo do município. A página oficial de Turismo passou a reunir 14 opções de percursos, com diferentes distâncias, níveis de dificuldade, altimetrias e pontos de partida.
A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente e faz parte do projeto de cicloturismo do município. As primeiras rotas foram lançadas em 2020 e, desde então, novos trajetos foram incorporados para atender ciclistas com diferentes níveis de experiência.
Somados individualmente, os 14 roteiros chegam a 661,32 quilômetros. O número representa a soma das distâncias dos diferentes percursos, e não a extensão linear da malha ciclística, já que alguns roteiros compartilham trechos ou são variações de um mesmo trajeto.
As opções disponíveis vão de aproximadamente 28 quilômetros a mais de 100 quilômetros, com diferentes níveis de altimetria. Entre os percursos estão alternativas para iniciantes e ciclistas que buscam desafios de maior intensidade.
Rotas para diferentes níveis
Entre os destaques estão as diferentes versões das rotas do Limoeiro e do Fantasma, classificadas nos níveis Tour, Esporte e Pró.
A Rota do Limoeiro conta com percursos de 28,67 km, 44,63 km e 67,26 km, com altimetria acumulada de até 1.549 metros. Já a Rota do Fantasma possui trajetos que variam de 36,27 km a 58,10 km.
Para quem procura um desafio mais exigente, a Rota do Desbravador, classificada como Pro+, possui 106,54 quilômetros e 2.402 metros de altimetria acumulada, sendo atualmente o percurso mais longo disponibilizado pelo município.
Também fazem parte da atualização as rotas Tobogã–Borboleta, Árvore do Amor, São Venâncio–Igreja de Pedra, Guacuri Pesqueiros, Fazendas e Quilombo, além de trajetos que conectam Itupeva a cidades do Circuito das Frutas, como Indaiatuba e Valinhos.
Esporte, natureza e turismo rural
Os roteiros percorrem diferentes regiões de Itupeva, incluindo áreas rurais, propriedades, paisagens naturais e pontos de interesse turístico. Além de incentivar a prática esportiva e o lazer, o projeto busca fortalecer o turismo rural e contribuir para a movimentação da economia local.
Em 2023, os roteiros de Itupeva foram incluídos no Guia Temático de Rotas Turísticas do Estado de São Paulo, ampliando a divulgação dos percursos. O município também integra o Circuito das Frutas, reforçando sua vocação para o turismo de natureza e atividades ao ar livre.
O ciclista Leandro Valentim Milanez, que contribuiu com o projeto por meio do mapeamento das novas rotas, destacou a experiência proporcionada pelos trajetos.
“Mais do que percursos de bicicleta, essas rotas proporcionam uma forma diferente de conhecer Itupeva. O ciclista tem contato com paisagens rurais, pontos turísticos e experiências autênticas que conectam esporte, natureza e lazer em um único roteiro.”
Como acessar as rotas
Os 14 percursos disponibilizados pela Prefeitura contam com informações sobre distância, altimetria e pontos sugeridos de saída, além de links para navegação por GPS pelas plataformas Strava e Ride with GPS.
Os interessados podem consultar os mapas e todas as informações atualizadas na página oficial de Turismo da Prefeitura de Itupeva.
Com a ampliação, o município passa a oferecer opções para diferentes perfis de ciclistas, desde quem busca trajetos mais acessíveis até aqueles que procuram percursos de alta exigência, unindo esporte, natureza, turismo rural e os atrativos do Circuito das Frutas.