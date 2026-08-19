Em celebração ao Dia Nacional do Ciclista, comemorado nesta quarta-feira (19), a Prefeitura de Itupeva anunciou a ampliação e atualização das rotas de cicloturismo do município. A página oficial de Turismo passou a reunir 14 opções de percursos, com diferentes distâncias, níveis de dificuldade, altimetrias e pontos de partida.

A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente e faz parte do projeto de cicloturismo do município. As primeiras rotas foram lançadas em 2020 e, desde então, novos trajetos foram incorporados para atender ciclistas com diferentes níveis de experiência.

Somados individualmente, os 14 roteiros chegam a 661,32 quilômetros. O número representa a soma das distâncias dos diferentes percursos, e não a extensão linear da malha ciclística, já que alguns roteiros compartilham trechos ou são variações de um mesmo trajeto.