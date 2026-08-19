Um homem foi preso por violência doméstica na manhã desta quarta-feira (19), no bairro Rio das Pedras, em Itupeva, após, segundo a esposa, passar a noite fazendo uso de drogas, chegar de madrugada transtornado, e acordar o filho adolescente jogando uma jarra de água gelada sobre ele. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão.

De acordo com a vítima, por volta das 4h da madrugada o companheiro chegou em casa alterado, supostamente em razão do consumo de drogas. Como ela sairia para o trabalho cerca de uma hora depois (às 5h), precisou permanecer na residência para levar a filha, de 1 ano e 3 meses, à creche, já que, segundo relatou, o marido não apresentava condições de cuidar da criança.

Já pela manhã, após deixar a filha na creche e seguir para o trabalho, a mulher recebeu uma ligação da filha mais velha informando que o pai havia jogado uma jarra de água gelada sobre o filho adolescente, que ainda dormia.