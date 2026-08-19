19 de agosto de 2026
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TRISTEZA!

Pai passa a noite se drogando, chega 'causando' em casa e é preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O delegado ratificou a prisão em flagrante do suspeito
O delegado ratificou a prisão em flagrante do suspeito

Um homem foi preso por violência doméstica na manhã desta quarta-feira (19), no bairro Rio das Pedras, em Itupeva, após, segundo a esposa, passar a noite fazendo uso de drogas, chegar de madrugada transtornado, e acordar o filho adolescente jogando uma jarra de água gelada sobre ele. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão.

De acordo com a vítima, por volta das 4h da madrugada o companheiro chegou em casa alterado, supostamente em razão do consumo de drogas. Como ela sairia para o trabalho cerca de uma hora depois (às 5h), precisou permanecer na residência para levar a filha, de 1 ano e 3 meses, à creche, já que, segundo relatou, o marido não apresentava condições de cuidar da criança.

Já pela manhã, após deixar a filha na creche e seguir para o trabalho, a mulher recebeu uma ligação da filha mais velha informando que o pai havia jogado uma jarra de água gelada sobre o filho adolescente, que ainda dormia.

Ela retornou imediatamente à residência e acionou a Polícia Militar. Aos policiais, relatou que tanto ela quanto os filhos sofrem violência psicológica por parte do companheiro e afirmou que as crianças têm muito medo dele. A mulher também informou que já havia pedido diversas vezes para que ele deixasse a casa, sem sucesso.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem apresentava descontrole emocional e comportamento agressivo. Questionado, ele admitiu ter jogado água no filho, alegando que apenas pretendia acordá-lo para que fosse à escola.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia. Após ouvir as partes, o delegado titular Anselmo Carvalho Santalena ratificou a prisão em flagrante do suspeito por violência doméstica. A pedido da vítima, também foi solicitada medida protetiva de urgência.

O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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