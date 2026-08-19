Até dia 6 de dezembro, com entrada gratuita, o Museu das Favelas sedia a exposição ‘Com Amor, Alcione’. Idealizada e produzida pelo Centro Cultural Vale Maranhão (CCVM), a mostra ganha sua primeira itinerância oferecendo a retrospectiva de cinco décadas de carreira e revela a construção da identidade brasileira através do legado da artista.
A mostra, que reúne mais de 650 itens do acervo pessoal de Alcione — entre fotografias, vídeos, prêmios, figurinos e objetos — convida o público a percorrer momentos da trajetória artística e biográfica da cantora, percorrendo temas como família, fé, carnaval, migração e identidades negra e nordestina, evidenciando como a trajetória de Alcione dialoga com experiências coletivas e processos históricos que constituem a cultura brasileira.
Com um novo módulo expositivo, concebido para o Museu das Favelas, a exposição traz a Alcione como um tributo às pessoas migrantes, destacando seu papel nas transformações sociais, culturais e urbanas da cidade de São Paulo. A curadoria, assinada por Deyla Rabelo, Gabriel Gutierrez e Luciana Gondim, com curadoria institucional de Jairo Malta, estabelece identidades negras e nordestinas como eixo central de consagração e reconhecimento.
O Museu das Favelas fica no Largo Páteo do Colégio, 148, Centro Histórico de São Paulo