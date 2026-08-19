Uma mulher foi acordada aos tapas pelo marido na noite desta terça-feira (18), no bairro do Poste, em Jundiaí. Com medo, a vítima chegou a ligar duas vezes para o telefone 190 pedindo ajuda, sendo uma delas enquanto a viatura da Polícia Militar já se deslocava para o local. O agressor, que já possui histórico de violência contra a companheira, foi preso em flagrante.

Por volta das 22h, a vítima dormia quando foi acordada pelo marido com agressões. Em seguida, ela acionou a Polícia Militar por meio do telefone 190.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) despachou uma equipe para o endereço. Enquanto aguardava a chegada dos policiais e ainda era vítima de violência doméstica, a mulher fez uma segunda ligação para informar que as agressões continuavam e que ela estava com medo. A viatura, que já estava a caminho, chegou logo em seguida.