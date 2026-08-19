A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) realiza neste sábado, 22 de agosto, a segunda e última edição do VI Workshop de Medicina, iniciativa que proporciona a estudantes do ensino médio e interessados em seguir carreira na área da saúde uma experiência prática da formação médica.
As inscrições estão na reta final e as vagas são limitadas. A atividade é uma oportunidade para quem ainda tem dúvidas sobre a escolha profissional conhecer de perto a rotina da graduação, os ambientes de ensino e algumas das práticas desenvolvidas pelos estudantes da FMJ.
Durante o workshop, os participantes serão divididos em grupos e passarão por diferentes estações práticas, acompanhados por professores e acadêmicos da instituição. A programação inclui oficinas de sutura, anatomia, primeiros socorros, histologia e ortopedia, além de atividades de aferição da pressão arterial e medição da glicemia.
Para a estudante Vitória Alves, uma das organizadoras do evento, a experiência permite que os participantes tenham um contato mais próximo com a realidade da profissão. “O Workshop é uma oportunidade para os participantes conhecerem a Medicina de uma forma diferente, colocando a mão na massa e vivenciando um pouco do que nós, estudantes, fazemos durante a graduação. É uma experiência que ajuda muito quem ainda está decidindo qual caminho seguir.”
Mais do que apresentar a estrutura e o curso de Medicina, o workshop busca aproximar futuros estudantes da realidade da profissão e contribuir para uma escolha de carreira mais consciente. Esta é a última oportunidade para participar da edição de 2026. As inscrições seguem abertas enquanto houver vagas.
Serviço
VI Workshop de Medicina – Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ)
Data: 22 de agosto de 2026 (sábado)
Local: Unidades 1 e 2 da Faculdade de Medicina de Jundiaí
Inscrições: link disponível na bio do perfil oficial do evento no Instagram: @workshopmedicinafmj ou neste link
Vagas limitadas
Dúvidas: fale pelo WhatsApp: 97266-0403 ou 96588-5485