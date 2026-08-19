A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) realiza neste sábado, 22 de agosto, a segunda e última edição do VI Workshop de Medicina, iniciativa que proporciona a estudantes do ensino médio e interessados em seguir carreira na área da saúde uma experiência prática da formação médica.

As inscrições estão na reta final e as vagas são limitadas. A atividade é uma oportunidade para quem ainda tem dúvidas sobre a escolha profissional conhecer de perto a rotina da graduação, os ambientes de ensino e algumas das práticas desenvolvidas pelos estudantes da FMJ.

Durante o workshop, os participantes serão divididos em grupos e passarão por diferentes estações práticas, acompanhados por professores e acadêmicos da instituição. A programação inclui oficinas de sutura, anatomia, primeiros socorros, histologia e ortopedia, além de atividades de aferição da pressão arterial e medição da glicemia.