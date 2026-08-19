Jair trata uma neoplasia localizada na região do pulmão e realizou sua primeira sessão no novo equipamento em apenas nove minutos. “Fiquei muito feliz em realizar o tratamento nesse novo aparelho. Também quero agradecer todo o acolhimento das equipes do Hospital São Vicente, que sempre me recebem bem e transmitem muita segurança”, contou.

Em operação, o novo acelerador linear do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) amplia a capacidade tecnológica da radioterapia e oferece aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) tratamentos mais ágeis, seguros e precisos. O equipamento de última geração já atende pacientes, como Jair José da Silva .“Foi rápido e tranquilo”, comenta sobre o tratamento.

O novo acelerador linear substitui o equipamento que estava em uso desde 2009 e reforça a vocação do serviço do hospital, que é uma das referências regionais em radioterapia e atende pacientes de oito municípios além de Jundiaí. O aparelho entrou em operação no dia 24 de julho e sua entrega oficial ocorreu na última sexta-feira (14), na presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A maior precisão do novo acelerador linear se deve à tecnologia de radioterapia guiada por imagem para direcionar a radiação ao local onde o tumor está, preservando os tecidos saudáveis ao redor. “Além de contribuir para a redução de efeitos adversos, o equipamento permite maior agilidade na realização das sessões e, em determinados casos, pode possibilitar a redução do número total de frações necessárias”, diz o físico do HSV, Flavio Vermiglio.

“Esse equipamento representa um avanço importante para a saúde de Jundiaí e, principalmente, para quem precisa enfrentar um tratamento oncológico. É uma tecnologia que amplia a capacidade do nosso serviço e permite oferecer mais conforto, segurança e qualidade no atendimento aos pacientes do SUS”, destacou o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli.