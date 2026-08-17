A Polícia Militar prendeu, na manhã desta segunda-feira (17), um homem apontado como um dos envolvidos em uma tentativa de roubo registrada no domingo (16), em Campo Limpo Paulista. Durante a ação, os policiais também apreenderam um simulacro de arma de fogo e as roupas que teriam sido utilizadas no crime.
A tentativa de assalto aconteceu por volta das 18h30, na avenida José Mezzalira. Conforme o boletim de ocorrência, um casal foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Sob ameaça, os suspeitos tentaram roubar o veículo das vítimas.
A ação criminosa foi interrompida por um policial militar que estava de folga e presenciou o crime. Houve troca de tiros e um dos suspeitos acabou baleado e morreu. O segundo conseguiu fugir antes da chegada das equipes de apoio.
Após o ocorrido, a Polícia Militar iniciou buscas para identificar e localizar o homem que escapou. Na manhã desta segunda-feira, informações obtidas durante as diligências levaram os policiais até um imóvel onde o suspeito estaria escondido.
Com a autorização das moradoras para ingressar na residência, os policiais localizaram um homem que apresentava as mesmas características do procurado.
Segundo o registro da ocorrência, durante a abordagem o suspeito admitiu participação na tentativa de roubo. Ele também indicou aos policiais as roupas que teria usado durante a ação e entregou um simulacro de arma de fogo que, conforme apurado, teria sido utilizado no crime.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Campo Limpo Paulista, onde a autoridade policial analisou o caso e ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.