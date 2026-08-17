A Polícia Militar prendeu, na manhã desta segunda-feira (17), um homem apontado como um dos envolvidos em uma tentativa de roubo registrada no domingo (16), em Campo Limpo Paulista. Durante a ação, os policiais também apreenderam um simulacro de arma de fogo e as roupas que teriam sido utilizadas no crime.

A tentativa de assalto aconteceu por volta das 18h30, na avenida José Mezzalira. Conforme o boletim de ocorrência, um casal foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Sob ameaça, os suspeitos tentaram roubar o veículo das vítimas.

A ação criminosa foi interrompida por um policial militar que estava de folga e presenciou o crime. Houve troca de tiros e um dos suspeitos acabou baleado e morreu. O segundo conseguiu fugir antes da chegada das equipes de apoio.