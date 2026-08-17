Uma operação conjunta da Polícia Civil, Detran-SP, Receita Estadual e Instituto de Criminalística foi realizada nesta segunda-feira (17) em uma loja de veículos localizada em Várzea Paulista. A ação busca esclarecer possíveis irregularidades administrativas, tributárias e criminais relacionadas às atividades do estabelecimento. Denominada “Operação Ponteiro Reverso”, a investigação começou após uma denúncia apresentada por um consumidor, que relatou ter sido vítima de uma possível fraude durante a compra de um veículo.

De acordo com as informações, foram encontradas divergências entre a quilometragem indicada no painel de um veículo e os registros disponíveis no sistema do Detran, levantando a suspeita de adulteração do hodômetro.

Durante a operação, os agentes realizaram diligências no estabelecimento e recolheram informações e elementos que poderão auxiliar no esclarecimento do caso. A investigação também busca verificar se outras negociações realizadas pela empresa apresentam possíveis irregularidades. Entre as hipóteses investigadas estão crimes de estelionato, contra as relações de consumo e associação criminosa.